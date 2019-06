Ei dau României lecții de anticorupție: Giganți din Germania, Olanda, Japonia și SUA sunt INVESTIGAȚI pentru dare de mită

Siemens, Philips şi General Electric sunt investigate de Comisia pentru valori mobiliare (SEC) din Statele Unite pentru folosirea unor intermediari locali în vederea negocierii de mite cu guvernul chinez şi cu oficiali ai unor spitale, scopul fiind vânzarea de echipamente medicale, au declarat două persoane apropiate situaţiei citate de Reuters, relatează News.ro.

Investigarea afacerilor acestor companii în China, pe lângă o anchetă referitoare la vânzările din Brazilia, fac parte din măsurile autorităţilor de reglementare pentru combaterea corupţiei care are loc în vânzarea de echipamente medicale scumpe la nivel mondial, au spus sursele. SEC a refuzat să comenteze. Siemens, GE şi Philips neagă orice ilegalitate şi au anunţat că nu au cunoştinţă de vreo investigaţie din partea SEC referitoare la operaţiunile lor în China.

Reuters a relatat în luna mai că SEC, alături de Departamentul de Justiţie şi FBI, investighează Siemens, GE şi Philips, precum şi Johnson & Johnson, pentru că ar fi plătit mită pentru obţinerea de contracte în Brazilia. Cele patru companii au negat toate acuzaţiile legate de afacerile lor din Brazilia.

Potrivit unei legi federale care combate faptele de corupţie în străinătate, este ilegal ca americanii, companiile americane sau companiile străine ale căror titluri financiare sunt listate în Statele Unite să plătească oficiali străini pentru a câştiga afaceri. Dacă sunt găsite vinovate, companiile pot fi amendate de către SEC.

În 2017, piaţa chineză a dispozitivelor medicale valora 58,63 de miliarde de dolari, iar cea braziliană 10,8 miliarde de dolari, potrivit celor mai recente date ale Departamentului pentru Comerţ. Pe ambele pieţe, companiile au beneficiat nu doar de vânzarea de echipamente medicale ci şi de marje de profit ridicate, pe parcursul duratei de viaţă a acestora, de 10-15 ani, precum şi de vânzarea de actualizări software, componente de schimb şi de materiale necesare pentru funcţionare, au arătat sursele.

Comisia Naţională pentru Planificare Familială şi Sănătate şi Administraţia pentru medicamente şi Alimente din China, care reglementează sistemul de asistenţă medicală, nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Procuratura federală din Brazilia a refuzat să comenteze.

Unele detalii legate de schema din China sunt incluse într-un proces intentat de acţionari împotriva unor actuali şi foști membri ai board-ului GE, la un tribunal al statului New York, dezvăluite de companie în raportul financiar al anului 2018.

În acest proces, acţionarii acuză GE că, cel puţin din 2011, angajaţi ai GE din China sau angajaţi ai filialelor companiei ”au mituit administratori de spitale, s-au angajat în licitaţii frauduloase şi au plătit mită unor oficiali guvernamentali”.

În proces există traduceri le unor decizii judecătoreşti din China, în care intermediari care au vândut echipamente GE au fost găsiţi vinovaţi de mituirea unor oficiali ai guvernului şi ai unor spitale. Unii administratori de spitale au recunoscut faptele în instanţă şi au fost condamnaţi la închisoare. GE nu a fost acuzată în deciziile justiţiei chineze.

În procesul intentat de acţionari, GE este acuzată că s-a asociat cu Philips, Siemens şi divizia de dispozitive medicale a Toshiba, cumpărată de Canon în 2016, să fixeze preţurile şi să trucheze licitaţiile pentru echipamente medicale scumpe, cum ar fi aparatele pentru RMN şi tomografele, cu ajutorul unor intermediari chinezi.

Procesul include date publice despre sumele plătite de spitalele chineze pentru aparatură, care au fost cu cel puţin 40% peste preţul plătit de intermediari companiilor. Diferenţa a fost distribuită ca mită către oficiali din sectorul sănătăţii, iar o parte din bani a revenit intermediarilor şi altor companii, care au participat la licitaţii pentru ca acestea să pară competitive.

Avocaţii GE au depus în februarie o moţiune de respingere a procesului, afirmând că plângerea nu reuşeşte să facă o legătură între ilegalităţile din China şi persoanele acuzate. Judecătorul nu a luat o decizie. Avocaţii reclamanţilor nu au răspuns solicitărilor de comentarii. GE a răspuns într-un comunicat că procesul este nejustificat şi că grupul respecă legea în toate ţările unde are afaceri. Philips a anunţat că respectă în totalitate legile locale şi internaţionale care combat mita şi corupţia. Siemens a arătat că tocmai a aflat despre procesul din New York şi că va investiga orice acuzaţie nouă care implică grupul direct sau indirect. Canon Medical Systems Group este dedicată desfăşurării afacerilor respectând legile şi are toleranţă zero faţă de mită, potrivit grupului Canon. Toshiba a anunţat într-un email că nu are cunoştinţă despre procesul din statul New York şi că politicile companiei interzic plăţile ilegale.