Un cunoscut muzician a fost UCIS, în Bronx, la numai 37 de ani: Criminalul ar fi amantul iubitei sale, cei doi fiind arestați - VIDEO

Muzicianul de jazz american Lawrence Leathers, care a colaborat la realizarea a două albume premiate cu Grammy, a fost descoperit mort, în blocul din Bronx, New York, în care locuia, iar două persoane au fost arestate, fiind acuzate de agresarea acestuia, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.

Toboșarul, care avea 37 de ani, a fost descoperit decedat pe scara de incendiu a blocului în care locuia împreună cu partenera de viață, Lisa Harris, în vârstă de 41 de ani, potrivit reprezentanților poliției.

Aceștia au mai spus că Leathers a avut o dispută cu Harris și cu un bărbat, Sterling Aguilar, în vârstă de 28 de ani. Harris l-a lovit cu pumnul pe muzician, iar Aguilar l-a sugrumat.

Atât Harris, cât și Aguilar au fost arestați, luni, sub acuzația de agresiune.

Leathers, originar din Lansing, Michigan, și absolvent al prestigioasei Școli Julliard din New York, a colaborat la înregistrarea a două albume premiate cu Grammy, compuse de Cecile McLorin Salvant, "For One to Love" (2015) și "Dreams and Daggers" (2017).