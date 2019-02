'Eighth Grade' şi 'Can You Ever Forgive Me?' sunt marile câştigătoare la gala premiilor Sindicatului Scenariştilor Americani

„Eighth Grade”, scris de Bo Burnham, şi „Can You Ever Forgive Me?”, de Nicole Holofcener şi Jeff Whitty, bazat pe cartea omonimă a lui Lee Israel, sunt marile câştigătoare la gala premiilor Sindicatului Scenariştilor Americani (Writers Guild of America, WGA) care a avut loc duminică seară la Los Angeles, scrie news.ro.

La categoria „cel mai bun scenariu original” au fost nominalizate: „Roma” (scris de Alfonso Cuarón; Netflix), „Eighth Grade” (scris de Bo Burnham; A24), „Green Book” (scris de Nick Vallelonga, Brian Currie şi Peter Farrelly; Universal Pictures), „A Quiet Place” (scenariu de: Bryan Woods, Scott Beck şi John Krasinski, poveste de: Bryan Woods şi Scott Beck; Paramount Pictures) şi „Vice” (scris de Adam McKay; Annapurna Pictures).

Filmul „Eight Grade”, regizat de acelaşi Bo Burnham, este centrat pe Kayla (Elsie Fisher), o adolescentă care încearcă să supravieţuiască ultimei săptămâni de clasa a opta înainte de a ajunge la liceu.

„Distracţie plăcută la Oscaruri, rataţilor!”, a glumit Burnham pe scena galei. „Acest premiu îi este datorat lui Elsie Fisher”.

Cât priveşte „cel mai bun scenariu adaptat”, aici au fost nominalizate „BlacKkKlansman” (scris de Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott şi Spike Lee, bazat pe cartea lui Ron Stallworth; Focus Features), „Black Panther” (scris de Ryan Coogler şi Joe Robert Cole, bazat pe benzi desenate Marvel de Stan Lee şi Jack Kirby; Walt Disney Studios Motion Pictures), „Can You Ever Forgive Me?” (scenariu de Nicole Holofcener şi Jeff Whitty, bazat pe o carte a lui Lee Israel; Fox Searchlight), „If Beale Street Could Talk” (scenariu de Barry Jenkins, bazat pe un roman al lui James Baldwin; Annapurna Pictures) şi „A Star is Born” (scenariu de Eric Roth, Bradley Cooper şi Will Fetters, bazat pe scenariul din 1954 al lui Moss Hart şi pe cel din 1976 semnat de John Gregory Dunne, Joan Didion şi Frank Pierson, pe baza unei poveşti de William Wellman şi Robert Carson; Warner Bros.).

„Can You Ever Forgive Me?”, nominalizat la trei categorii ale premiilor Oscar („cea mai bună actriţă în rol principal” - Melissa McCarthy, „cel mai bun actor în rol secundar” - Richard E. Grant, şi „cel mai bun scenariu adaptat”), este regizat de Marielle Heller şi spune povestea autoarei Lee Israel, care, în pană de inspiraţie, recurge la o metodă inedită de a obţine bani pentru traiul cotidian.

Holofcener a spus: „Vreau să îi mulţumesc lui Lee. Probabil că ar sta în încăpere judecându-ne pe toţi. Credea că este cea mai deşteaptă persoană din încăpere şi, probabil, era”.

La categoria „cel mai bun scenariu al unui serial-comedie” s-a impus „The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video) - Kate Fodor, Noah Gardenswartz, Jen Kirkman, Sheila Lawrence, Daniel Palladino şi Amy Sherman Palladino. Anul trecut, producţia a câştigat premiul Emmy pentru cel mai bun serial-comedie.

Ultimul sezon din „The Americans” (FX) a fost recompensat la categoria serial-dramă - Peter Ackerman, Hilary Bettis, Joshua Brand, Joel Fields, Sarah Nolen, Stephen Schiff, Justin Weinberger, Joe Weisberg şi Tracey Scott Wilson fiind câştigătorii.

Cel mai bun scenariu al unui documentar a fost desemnat „Bathtubs Over Broadway”, scris de Ozzy Inguanzo şi Dava Whisenant.

Bill Hader şi Alec Berg au câştigat un trofeu WGA pentru „serial nou”, pentru „Barry” (HBO), dar şi pentru pilotul acestui serial.

„Castle Rock” şi „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” s-au impus la categoriile „Long form original” şi „Long form adapted”, iar „Last Week Tonight with John Oliver” s-a impus la categoria serial de varietăţi.

Anul trecut, poveştile „Get Out” a lui Jordan Peele şi „Call Me By Your Name” a lui James Ivory au fost câştigătoarele categoriilor „cel mai bun scenariu original”, respectiv „scenariu adaptat” la premiile WGA.

Ambele au câştigat apoi trofee Oscar.

Sindicatul Scenariştilor Americani este un indicator important în acest sens. Şase dintre ultimii zece câştigători WGA au primit trofee din partea Academiei Americane de Film.

Câştigătorii WGA sunt decişi prin vot de 17.000 de membri ai Sindicatului.