Electronic Arts a lansat FIFA 23

Electronic Arts a lansat vineri FIFA 23, cu tehnologia de gameplay HyperMotion2. Jocul este disponibil pentru PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC prin EA app, Origin, EPIC, și Steam, PlayStation 4 și Xbox One.

„Cu FIFA 23, oferim fanilor din întreaga lume cea mai autentică și imersivă experiență de fotbal dintr-un titlu EA SPORTS FIFA,” spune Nick Wlodyka, SVP, GM la EA SPORTS FC. „Prin includerea cluburilor de fotbal feminin, noile inovații aduse tehnologiei HyperMotion2, autenticitatea fără egal datorată celor peste 300 de parteneri ai fotbalului din lumea întreagă, cea mai nouă versiune exprimă puterea fotbalului de a conecta jucătorii, ligile, echipele și talentele de pe tot globul, prin intermediul pasiunii comune pentru acest sport.”

Noutățile aduse tehnologiei de gameplay oferă noi mecanici de accelerare, dribbling și de lovire a mingii. Tehnologia și algoritmii brevetați de machine learning duc realismul din joc la un alt nivel. Învățând de la un total de 9,2 milioane de cadre ce provin de la capturi de meci, algoritmul scrie noile animații în timp real, pentru a crea mișcări naturale și realiste, specifice fotbalului, pe parcursul numeroaselor interacțiuni care au loc pe teren, conform Mediafax.

Recent, EA SPORTS a încheiat un parteneriat cu Marvel, pentru a introduce eroi emblematici ai fotbalului pe teren, în FIFA 23 Ultimate Team. Echipa AFC Richmond și managerul Ted Lasso vor fi disponibili în FIFA 23, întrucât echipa Greyhounds se alătură Wrexham AFC în secțiunea de cluburi Rest of World a FIFA 23.

Pentru prima oară în istoria FIFA, jucătorii vor putea activa cluburi de fotbal feminin din Barclays FA Women’s Super League și Division 1 Arkema, chiar de la lansare, mai multe echipe urmând să fie anunțate.

Pe lângă Cupa Mondială masculină FIFA Qatar 2022, FIFA 23 introduce Cupa Mondială de Fotbal Feminin FIFA Australia și Noua Zeelandă 2023.

În total, FIFA 23 are peste 300 de parteneri, 19.000 de jucători, 700 de echipe, 100 de stadioane și 30 de ligi din întreaga lume.

FIFA 23 este dezvoltat de EA Vancouver și EA România.

Electronic Arts dezvoltă și furnizează jocuri, conținut și servicii online pentru toate tipurile de platforme conectate la internet, de la console, la dispozitive mobile și computere personale. În anul fiscal 2022, EA a înregistrat venituri nete de 7 miliarde dolari. EA are un portofoliu important de mărci, ca EA SPORTS FIFA, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Madden NFL, Need for Speed, Titanfall și F1.