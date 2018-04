Elena Udrea, lovitură în plin pentru DNA: E BLOCATĂ în Costa Rica - 'Nu am voie să plec

Lovitură în plin pentru procurorii DNA. Deşi a spus de fiecare dată că vrea să vină în România, să se apere în dosarul gala Bute, Elena Udrea nu se mai poate întoarce în România. După ce a obţinut statutul de refugiat politic, fosta blondă de la Cotroceni este blocată în Costa Rica.

Citește și: Tranzacție uriașă: Cine ar putea cumpăra gigantul Rompetrol

"Documentele depuse în instanţă demonstrează că am statutul de refugiat din motiv politice. Sunt două etape în care se dă acest statut. Mă bucur de toate drepturile cetăţenilor costaricani, dar nu am voie să plec din Costa Rica. Am obligaţia faţă de statul care mi-a oferit protecţie până când demonstrez că în România lucrurile nu se rezolvă în sens pozitiv", a spus Udrea în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Citește și: Mare atenţie! Fiscul pregăteşte AMENZI drastice – mii de români sunt VIZAŢI

Mai mult, Udrea, spune că nu mai are rost să facă altfel de dezvăluiri. "Au apărut protocoalele secrete din justiţie cu SRI-ul. Ele sunt baza acestor abuzuri. Am văzut ce s-a întâmplat la Ploieşti. Au apărut aceste dezvăluiri care m-au ajutat să obţin eu statutul de refugiat politic", a mai spus Udrea.