Elevii cu note sub 5 la Evaluarea Națională ar putea fi obligați să urmeze învățământul profesional

Elevii clasei a VIII-a care vor susține în 2020 Evaluarea Națională și nu obțin în cadrul examenului media 5 ar putea fi obligați să meargă în învățământul profesional, potrivit unei propuneri ce aparține Ministerului Educației și care a fost avizată favorabil, miercuri, de partenerii sociali ai instituției în ședința Comisiei de Dialog Social. Măsura se va aplica începând cu anul școlar următor.

Preşedintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar, (FNAP-I.P) Iulian Cristache, a declarat, miercuri, că măsura nu ar trebui privită neapărat sub forma unei obligativități, ci mai degrabă sub forma unei orientări în domeniu care îi poate ajuta pe elevii în cauză.

„Propunerea a venit de la Ministerul Educației Naționale (...) Decizia nu a fost ușor de luat acolo, în Comisia de Dialog Social, din ce rețin, sindicatele au susținut, inclusiv noi, cu niște amendamente de fond, dacă doriți, prin care am spus că este binevenită ideea dar ar trebui anunțată pentru actualii elevi care intră acum în clasa a V-a, adică pentru începutul de gimnaziu, astfel încât să aibă timp să pregătească familia, să știe copiii și Ministerul Educației Naționale să întreprindă niște acțiuni compensatorii prin consilieri de orientare școlară, prin probabil eventual și niște programe școlare mai adaptate care să poată să ajute acești copii care vor merge spre un învățământ profesional, adică să dobândească la nivel de competență abilități practice”, a menționat Iulian Cristache.

Sursa citată a precizat faptul că decizia nu a fost una ușoară, însă în contextul unor modificări, precum cele propuse de reprezentanții Comisiei de Dialog Social, aceasta ar putea fi una benefică.

„Modificarea, așa cum am cerut-o noi începând cu clasa a V-a nu se putea face prin Ordin de ministru, ci trebuia schimbată Legea Educației Naționale, ceea ce nu se poate în acest moment (...) Atunci au început discuțiile. Cele două entități reprezentantive ale elevilor au fost și ei de acord cu ideea, dar cu niște amendamente. Cei de la Asociația Elevilor Constanța au spus că din punctul lor de vedere ar trebui „rumegată” mai bine această propunere și nu gândită peste noapte. Ceilalți, la fel, au susținut că nu e rea ideea, dar trebuie să venim cu niște măsuri compensatorii astfel încât să nu pară că trebuie să meargă obligatoriu, ci mai degrabă să pară o rută alternativă care să-i ajute într-un viitor parcurs educațional”, a completat președintele FNAP-IP.

Cristache a menționat și faptul că, în mod cert, nici în această speță nu va exista un consens, întrucât vor fi părinți, profesori și elevi ce se vor poziționa de părți diferite ale baricadei.

„Sunt profesori care își vor dori, profesori care nu, sunt unii profesori care gândesc prin prisma meseriei și se gândesc că numărul de locuri, de catedre de la liceele teoretice se vor micșora și atunci trebuie să meargă spre învățământul profesional, ceea ce probabil nu le va conveni”, a mai explicat Iulian Cristache.

Președintele FNAP-IP a declarat faptul că, în opinia sa, această măsură trebuia adoptată, întrucât „trebuia luat taurul de coarne”.

„Trebuia să ajutăm, chiar dacă pare un pic forțat, trebuia să asigurăm această alternativă pentru elevii care intrau la liceele teoretice cu medii mult sub 5 - nu aproape de 5, mult sub 5 - și care sub nicio formă nu reușeau să obțină această diplomă de Bacalaureat”, informează Cristache.

„Un elev care intră cu nota 3,4 la un liceu teoretic, să-mi fie cu iertare - ați văzut subiectele de la Evaluarea Națională de la matematică, subiecte la care un elev de clasa a V-a, a VI-a ar fi luat 5 lejer. (...) Dacă mă duc cu acel elev care nu știe aria pătratului în liceul teoretic cu siguranță că va ajunge târâș-grăpiș la finalul clasei a XII-a și nu va obține diploma de Bacalaureat. Atunci vor fi 4 ani pierduți”, completează președintele FNAP-IP.

Sursa citată a mai precizat și faptul că, mergând spre filiera profesională, un elev poate să învețe o meserie, iar pe de altă parte, acesta poate avea „o revelație” care să-l determine să „pună mâna pe carte”.

„Poate să-și dea seama că totuși profesionala nu este pentru el, că nu poate dobândi niște competențe și abilități profesionale și atunci se poate transfera la un liceu teoretic, dacă pune mâna pe carte, învață, se pregătește”, a menționat Cristache.

Hotărârea nu este, în acest moment definitivă, decizia finală va aparține Ministerului Educației, însă Iulian Cristache a precizat că se îndoiește că aceasta va fi retrasă.

„Propunerea le aparține (reprezentanților Ministerului Educației, n.r). Ar fi culmea să vină cu o propunere, să ne„certăm” două - trei ore în Comisia de Dialog Social și să constați altceva. Mă gândesc că pot la presiunea ulterioară care poate apărea pe la tot felul de entități, să renunțe. Dar eu cred că este o decizie bună, evident că poate fi corectată, amendată”, a informat Cristache.

Președintele FNAP-IP a concluzionat spunând că „trebuia luat odată taurul de coarne” întrucât „nu se mai poate cu elevi care intră cu mult sub 5”,la liceu.

Măsura se va aplica începând cu anul școlar următor. Elevii care vor da în 2020 Evaluarea Națională vor intra sub această reglementare.

Potrivit Art. 2 , alineatul 10 al Proiectului de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 „la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participă numai elevii care au susținut Evaluarea Națională și a căror medie de admitere, calculată conform punctului I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci)”.