Elisabeta Lipă: 'Am rămas fără cuvinte când am citit că se revoltă personalul din bază că vin sportivi'

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, s-a declarat şocată de faptul că personalul de la Complexul Sportiv Naţional Snagov a fost speriat de faptul că sportivii români din Italia se vor întoarce în baza de lângă Bucureşti, potrivit news.ro.

"Nu ar trebui să intrăm în panică şi să ne facem probleme. Ne facem viaţa grea inutil. Suntem departe de zona roşie, suntem într-o zonă verde, frumoasă, unde suntem numai noi, unde sportivii noştri se pregătesc de zor pentru a intra în lupta pentru medaliile olimpice. Aşa că suntem liniştiţi. Ne panicăm şi ne minunăm de ce apare în presa sportivă din România. Panică, carantinare, izolare, nemulţumire. Este că trist să vezi că oameni cu care stai de ani de zile în acelaşi loc, în aceeaşi bază, te vezi cu ei în fiecare zi şi nu au încredere că nimeni nu îşi permite să bage sportivii suspecţi sau... Nimeni nu îşi permite lucrul ăsta. Şi noi încercăm să-i ferim pe cât putem ca să nu avem treabă cu nimeni. Dar fiecare persoană reacţionează în felul ei. Eu am rămas fără cuvinte când am citit că se revoltă personalul din bază că vin sportivii. Ei îi cunosc foarte bine, ne cunosc şi pe noi foarte bine, ştiu ce măsuri luăm. Doamne fereşte, dacă am avea un caz cu siguanţă nu l-am trimite să stea acolo. E ultimul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă din punctul meu de vedere, această cu ghilimelele de rigoare. Dar asta este", a declarat Lipă, la ProX.

Întrebată despre afirmaţia canoistului Constantin Dîba, care a spus că el ştie că Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi mutate la Moscova sau la Londra, Lipă a răspuns: "Mă bufneşte râsul! Nu ştiu ce surse oficiale are Dîba, dar cred că nu asta ar trebui să-l preocupe, ar trebui să-l preocupe calificarea şi participarea la Jocurile Olimpice."

Lotul de canotaj, aflat în cantonament în Italia, va reveni, joi, în ţară. Loturile de box şi canoe care de asemenea s-au aflat în peninsulă au sosit marţi seară, la Bucureşti.

Întoarcerea lotului de canoe în ţară şi cazarea membrilor delegaţiei la Complexului Sportiv Naţional Snagov se face încălcând regulile aplicate persoanelor care vin din Italia, potrivit cărora acestea trebuie să stea în carantină la domiciliu, susţine, într-un comunicat, Sindicatului Naţional Sport şi Tineret.

Angajaţii CSN Snagov, îngijoraţi de riscurile la care se expun, spun că au fost ameninţaţi cu concedierea de conducerea bazei sportive dacă vor lipsi de la muncă în perioada următoare.

"În seara aceasta se întoarce din Italia, cu un avion de linie, lotul naţional de kaiac canoe şi sportivii vor fi duşi cu un autocar direct în Complexul Sportiv Naţional Snagov. În cursul zilei astăzi, 25 februarie, sportivii lotului de haltere au fost mutaţi în Complexul Izvorani şi alţii duşi în CSN Nicolae Navasart. CSN Snagov a fost eliberat pentru cei care vin din Italia. Restul sportivilor care erau în cantonament aici au fugit astăzi din bază la aflarea veştii. Şedinţa cu salariaţii a fost una tensionată şi, având în vedere că oamenii sunt speriaţi de riscul la care se expun, au fost ameninţaţi cu concedierea şi s-au făcut presiuni ca nimeni să nu lipsească în perioada următoare. Ministrul Ionuţ Stroe şi directorul CSN Snagov obligă personalul să deservească sportivii ce vor veni din Italia, deşi riscul de a fi expuşi la infecţie cu coronavirus este major. Nu se respectă regulile aplicate celor care se întorc din Italia şi care sunt trimişi în carantină la domiciliu şi nu este protejat personalul care deserveşte baza sportivă. Este inadmisbil ca oamenii să fie forţaţi să lucreze în centru de carantinare. Dacă decizia este ca sportivii să fie izolaţi în baza sportivă, atunci să se aducă personal specializat şi materialele necesare. Materialul este trimis în urma solicitării membrilor noştri care ne cer sprijin. Vom sesiza ISU, Jandarmeria şi DSP cu privire la nerespectarea procedurilor în aceste situaţii şi punerea în pericol a salariaţilor", se arată în comunicatul citat.

Preşedintele Sindicatului Naţional Sport şi Tineret, Andy Nagy, a declarat, marţi seară, pentru News.ro, că angajaţii CNS Snagov sunt ”speriaţi şi disperaţi” şi că nu au fost anunţaţi oficial despre această decizie.

”Lotul de kaiac-canoe ar urma să sosească în această seară, la ora 23.00, cu avionul, iar de acolo să fie adus la CNS Snagov. Pentru asta a fost mutat lotul naţional de haltere la Izvorani, iar alţi sportivi, când au auzit, au fugit din camere. Angajaţii sunt speriaţi, disperaţi, ne-au sunat pe noi. Nu a existat nici către ei, nici către noi vreo informare oficială, nici verbală, nici telefonică, nici scrisă, să te poţi agăţa de ceva. E o muşamalizare, aşa pare că se încearcă. Ştim doar că sportivii aceia au fost în cantonament de la începutul anului în Italia, nu ştim oraşul, nu ştim nimic. Angajaţii de la CNS Snagov sunt oameni simpli, oameni de treabă, care îşi fac munca, dar normal că sunt speriaţi. Azi, după prânz a fost o şedinţă, în care au fost anunţaţi ce se va întâmpla. Noi am încercat să luăm legătura cu MTS, cu ministrul, cu directorul ANS Snagov, Adela Moise, fără niciun succes. Nu este o situaţie pe care noi să o rezolvăm, dar nici nu putem sta cu mâinile în sân când oamenii ne cer ajutorul. Mai mult, la şedinţă li s-a spus ceva de genul: luaţi şi voi un medicament, ceva, şi va fi bine! Vrem să sesizăm Direcţia de Sănătate Publică, e foarte urgentă povestea şi nu e normal ce se întîmplă. Oamenii de la CNS Snagov sunt obligaţi să accepte o situaţie care nu e în conformitate cu reglementările legale privind coronavirus şi persoanele care sosesc din Italia”, a declarat Andy Nagy, pentru News.ro.

În doar câteva zile, Italia a devenit ţara europeană cea mai afectată în ceea ce priveşte numărul cazurilor de infectare cu coronavirus. De vineri până acum s-au înregistrat în Italia peste 320 cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus şi 11 decese.