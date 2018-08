Elisabeta Lipă: ''E o reuşită de excepţie a canotajului românesc. Sunt un preşedinte fericit''

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, luni, la sosirea în ţară a sportivilor de la Campionatele Europene de la Glasgow, că toată lumea aşteaptă după ocuparea primului loc pe naţiuni la CE canotorii să răstoarne munţii la JO de la Tokyo, scrie news.ro.

„E o reuşită de excepţie a canotajului românesc. Sunt un preşedinte fericit. Vedeţi aici o armată de super-puteri. Ce vedeţi aici este o generaţie extraordinară, iar eu ca preşedinte sunt foarte mândră de rezultele lor, o generaţie care promite, care arată multă dorinţă, determinare, ambiţie, ingredientele de care are nevoie un sportiv pentru a ajunge pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Sunt la al treilea mandat ca preşedinte şi ambiţia mea a fost de la început ca tinerii noştri băieţi să ajute fetele ca la clasamentul general să fim o echipă puternică. Mi-a trebuit 3 ediţii, iar acum pot spune că avem o generaţie de copii care a demonstrat că se pot lupta nu numai la categoriile lor de vârstă, la tineret. La Glasgow fost o competiţie foarte grea şi ei au demonstart că se pot lupta cu marile puteri iar mie nu-mi rămâne decât să le mulţumesc pentru dăruirea lor, pentru rezultatele lor. Să mulţumesc stafului care se află în spatele lor. Toată lumea se aşteaptă ca la Jocurile Olimpice să răsturnăm munţii. Suntem obişnuiţi cu presiunea, dar când ai asemenea rezultate nu se mai simte. Presiunea face parte din viaţa noastră”, a declarat Lipă la Aeroportul Henri Coandă.

Denisa Tîlvescu, dublu medaliată cu aur în echipajul feminin de 8+1 şi cel de dublu rame, speră ca rezultatele canotajului românesc să fie din ce în ce mai bune: „Mulţumim pentru susţinere şi toate încurajările pe care le-am primit. Apreciem şi avem nevoie de susţinerea dumneavoastră. În spatele rezultatelor noastre se află o întreagă echipă, staful de antrenori, medicul şi asistentul. Noi sperăm ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune”.

Colega sa din barca de dublu rame, Madălina Bereş, are încredere că echipa va creşte în viitor. „Sunt foarte bucuroasă pentru rezultat, sunt conviinsă că de acum încolo vom creşte şi ne dorim să aducem rezultate pe care le aşteaptă toată lumea” a spus Bereş.

Medaliată cu aur în barca de 8+1, Maria Tivodariu, spune că visul său cel mai mare este obţinerea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo: „Îmi pare bine că pot vorbi în numele întregii bărci de 8 chiar dacă sunt cea mai mică. Mă bucur că am putut face parte din această barcă, sunt sigură că acest concurs ne-a dat tuturor foarte multă încredere şi concursul de la Tokyo ne va aduce rezultatul aşteptat de foarte mult timp. Cei care am intrat noi în barcă am făcut-o pe baza muncii noastre şi niciuna nu vrea să se retragă până la Tokyo. Visul meu cel mai mare este să am un aur la Jocurile Olimpice, şi probabil că va fi la Tokyo”.

Canotoarea Ionela Cozmiuc, care a ocupat locul 4 la feminin dublu vâsle, categorie uşoară, spune că la următoarele concursuri va demonstra că locul său este pe podium. „La acest concurs ne-am bucurat mai mult pentru colegii noştri decât pentru noi, dar suntem mândre că facem parte din această echipă şi la concursurile ce urmează vor demonstra că locul nostru este acolo pe podium”, a spus Cozmiuc.

Colega sa Geanina Beleagă a afirmat că locul 4 este dureros pentru ea: „Noi de mâine dimineaţă vom fi din nou pe ponton. Până deseară vom mai suferi, pentru că este dureros locul patru, de mâine ne urcăm în barcă cu gândul la Campionatele Mondiale”.

Campion european cu echipajul masculin de 4 rame, Ciprian Huc, a declarat că se gândeşte la viitor. „Am 19 ani şi mă gândesc la viitor. Au fost două concursuri minunate, pline de energie şi forţă. Le mulţumesc tuturor care au avut încredre în noi şi ne-au susţinut”, a spus Huc.

Cosmin Macovei, medaliat cu bronz în barca de 8+1 speră ca echipa sa să crească cu fiecare concurs: „Mă simt foarte mândru să fac parte dintr-un echipaj atât de tânăr cu un viitor strălucit, dintr-o echipă care creşte în fiecare zi. Vrem să mulţumim federaţiei pentru susţinere şi pentru concursurile la care ne duc”.

Antrenorul coordonator al lotului feminin de canotaj, Mircea Roman, spune că este un început bun pentur o nouă generaţie de canotori. „A fost o competiţie interesantă, în sfârşit România este pe primul loc, chiar dacă este o competiţie continentală, Este un început bun, sper ca de acum încolo să fim acolo, să contăm”, a spus Roman.

Lotul României de Canotaj s-a situat pe primul loc în clasamentul pe naţiuni la Campionatele Europene de la Glasgow, România obţinând 7 medalii: trei de aur (opt plus unu feminin, 4 rame masculin, dublu rame feminin), două de argint (patru rame feminin şi dublu vâsle masculin) şi două de bronz (dublu rame masculin şi 8+1 masculin).