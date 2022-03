Elitele ruse pun la cale înlăturarea lui Putin. Șeful FSB i-ar putea lua locul (serviciile secrete ucrainene)

Serviciul de spionaj al armatei ucrainene susține că elitele de la Moscova ar pune la cale înlăturarea de la putere a lui Vladimir Putin pentru a relua legăturile economice cu Occidentul, transmite Kyiv Independent pe twitter.

Șeful FSB, Aleksandr Bortnikov, ar fi luat în calcul drept succesor al lui Putin, potrivit serviciului secret ucrainean citat de Kyiv Independent.

