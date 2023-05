Elon Musk e fericit! Tesla și-a scos roboții umanoizi la plimbare. Bots Tesla sunt antrenați de inteligență artificială (video)

Videoclipul prezintă câteva îmbunătățiri notabile ale proiectului Tesla Bot. Acestea includ controlul îmbunătățit al cuplului motor, antrenamentul de inteligență artificială (AI) bazat pe mișcări urmărite de om și capabilități de manipulare a obiectelor. Mai important, roboții umanoizi pot merge acum în linie dreaptă fără a avea nevoie de asistență din partea personalului Tesla, conform cointelegraph.com.

Într-o demonstrație, un robot Tesla a preluat obiecte dintr-un container și le-a plasat în altul, arătând un caz potențial de utilizare pentru roboții care efectuează sarcini asemănătoare oamenilor. Această acțiune a arătat cum AI-ul botului poate fi antrenat folosind demonstrații umane.

