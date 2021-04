eMAG va investi peste 1,5 milioane de euro pentru a reamenaja sediul central: 3.000 de angajaţi vor lucra în mod hibrid după pandemie

Cel mai mare retailer online din România, eMAG, a anunţat luni că va investi peste 1,5 milioane de euro pentru a reamenaja sediul central, iar peste 3.000 de angajaţi vor lucra permanent în mod hibrid după pandemie.

”eMAG îşi va păstra spaţiile existente de birouri şi va investi peste 1,5 milioane de euro pentru a reamenaja sediul central într-un spaţiu colaborativ şi pentru a implementa noi tehnologii care să susţină modul de lucru hibrid. Principala funcţionalitate a sediilor va fi aceea de a ajuta oamenii să colaboreze mai bine, aşa că numărul sălilor destinate întâlnirilor s-a dublat şi vor fi dotate cu tehnologie de ultimă generaţie pentru a facilita întâlnirile mixte – online & offline- şi cu un sistem de rezervare de la distanţă a birourilor. Proiectul este realizat împreună cu o firmă de arhitectură, iar discuţiile au început imediat ce s-a conturat tot mai clar ideea că munca de la birou aşa cum a fost până în martie 2020 se va schimba”, a informat compania, potrivit news.ro.

Astfel, peste 3.000 de angajaţi vor lucra permanent în mod hibrid după pandemie. Decizia a fost luată în urma studiilor despre modul de lucru, efectuate în ultimul an.

”Acum un an, când primele cazuri Covid-19 au fost confirmate pe teritoriul României, peste 3.000 de oameni din eMAG au început să lucreze de acasă. În toată această perioadă, compania a desfăşurat mai multe studii interne, cantitative şi calitative, prin care a analizat în detaliu care sunt principalele beneficii percepute de oameni legate de lucrul de acasă, care sunt provocările şi ce poate fi îmbunătăţit, dar şi cum percep pe termen lung un mod de lucru permanent hibrid”, precizează compania.

Obiectivele acestor studii au fost înţelegerea nivelulului de conectare al oamenilor cu echipa din care fac parte, percepţia despre productivitatea lor individuală şi eficienţa colaborării cu colegi sau parteneri, în contextul lucrului de acasă.

În urma studiiilor a reieşit că 96% au răspuns că în această perioadă în care au lucrat de acasă s-au simţit mai productivi, iar 78% dintre angajaţi au spus că s-au adaptat bine şi foarte bine la munca exclusiv de acasă. Doar 37% dintre ei au spus că se simt conectaţi cu echipa lor, de când lucrează de acasă.

Când au fost întrebaţi cum îşi doresc să lucreze pe termen lung, cei mai mulţi dintre ei, 97%, au spus că vor să îmbine munca de acasă cu cea de la birou.

”În urma tuturor acestor studii, eMAG a decis că va trece permanent la un mod de lucru hibrid (New Way of Working@eMAG). Noul mod de lucru le va permite celor peste 3.000 de angajaţi din sediul central, hub-urile IT şi centrele de Customer Care să lucreze cum li se potriveşte cel mai bine în funcţie de tipul de activitate, într-un mod de lucru hibrid, de acasă şi de la birou. Astfel, după ce va trece pandemia, angajaţii eMAG vor decide, împreună cu managerul lor, cum vor să lucreze: câte zile vor lucra de acasă şi câte de la birou, în funcţie de nevoile fiecărei echipe”, arată compania.

În prezent, ţinând cont de restricţiile existente, peste 99% din angajaţii eMAG din sediile de birouri lucrează în continuare de acasă şi vor continua astfel până când condiţiile vor permite trecerea în noul mod permanent de lucru hibrid.

„Noi ca echipă eram obişnuiţi, la fel ca toţi ceilalţi, cu lucratul de la birou, care avea părţile lui bune şi mai puţin bune. Odată cu pandemia am descoperit destul de brusc lucratul de acasă. La fel ca după orice iniţiativă nouă, am vrut să înţelegem mai bine ce se întâmplă şi am descoperit că are beneficiile lui, resimţite atât de colegi, vizibile şi în rezultatele noastre ca organizaţie, dar şi provocări. Acum, având la dispoziţie toate informaţiile, am decis să trecem la un mod de lucru în care să luăm ce e mai bun din ambele modele. Astfel le oferim colegilor noştri exact ceea ce îşi doresc, mai mult timp pentru familie şi pasiuni, şi, în acelasi timp, mediul din care îşi pot face treaba foarte bine”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Companie românească fondată în 2001, eMAG a devenit un lider regional, exportând modelul local în Bulgaria şi Ungaria.