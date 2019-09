Emanoil Savin anunţă că va semna moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă şi explică motivul plecării din PSD

Senatorul Emanoil Savin, care şi-a anunţat demisia din PSD, a declarat pentru News.ro că a fost contactat pentru a semna moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi că va semna documentul împotriva guvernului Dăncilă, fără a fi decis dacă o va vota. Liderul PSD Prahova spune că nu a primit demisia senatorului Savin. El a explicat şi motivele demisiei sale.

„Nu am luat nicio decizie deocamdată, am avut eu supărările mele. (...) Am fost contactat să o semnez (moţiunea de cenzură - n.r.). O să o semnez” a declarat Emanoil Savin, miercuri, pentru News.ro.

Întrebat când va semna moţiunea, senatorul demisionar din PSD, care susţine că acum este independent, a afirmat: „Nu ştiu, vedem”

Acesta a spus, întrebat dacă va şi vota moţiunea de cenzură: „Mă mai gândesc”.

În ceea ce priveşte decizia sa de a pleca din PSD, senatorul a arătat că aceasta a fost generată de faptul că nu a primit funcţia de secretar al Comisiei de apărare, dar şi de „mazilirea” unora dintre liderii PSD.

„Păi am avut o discuţie la sfârşitul sesiunii parlamentare, în iunie, şi a rămas că la începutul sesiunii, în septembrie, Şerban Nicolae a trecut acolo ca să preiau funcţia de secretar de la Fifor eă el avea vreo şapte sau opt funcţii, şi când am venit au uitat oamenii să mai facă... Şerban n-a mai fost, l-au mazilit şi pe Şerban, m-am supărat că l-au mazilit şi pe Şerban, m-am supărat că Moga a plecat şi el acasă că l-au dat şi pe el afară de la comisii şi din vicepreşedinte şi după care zic: ce caut eu pe aici?” a spus Emanoil Savin.

Acesta a precizat că. ”deocamdată” rămâne „independent neafiliat”.

La rândul său, preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat pentru News.ro că nu a primit oficial demisia senatorului Emanoil Savin şi că se aşteaptă ca acesta să revină asupra deciziei de a pleca din PSD şi să nu semneze moţiunea de cenzură.

„Eu nu-l consider pe domnul Savin plecat din Partidul Social Democrat, o să discut cu dumnealui acest aspect. Eu cred că este o supărare de moment şi dumnealui a ales să se exprime în această manieră. Consider că este încă la noi, cel puţin în spirit şi în gândire şi cred că nu se pune problema de a vota sau semna o moţiune de cenzură sau alte aspecte de genul, care contravin gândirii social-democrate” a declarat Bogdan Toader.

Acesta a catalogat demisia lui Savin drept „o reacţie spontană, de moment” şi crede că Emanoil Savin va reveni asupra deciziei.