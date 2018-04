Emanuel Ungureanu vrea să-l 'ÎNGROAPE' definitiv pe Mihai Lucan: Denunțătorul medicului a anunțat că depune noi probe la DIICOT

Vicepreşedintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor, Emanuel Ungureanu, a anunţat, miercuri, că depune noi probe la DIICOT Bucureşti în cazul medicului Mihai Lucan.

"Astăzi voi depune noi probe despre alocarea discreţionară a unor rinichi pentru actori, oameni politici, afacerişti. Sper să se deschidă o ancheta şi pe acest subiect de interes public. Între timp, Agenţia Naţională de Transplant este condusă printre alţii de Zota, condamnat penal definitiv pentru trafic cu ovocite", a scris Ungureanu pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Probele pe care deputatul clujean a menţionat că le depune la DIICOT ar viza posibilul trafic de organe şi direcţionarea unor rinichi, de către medicul Mihai Lucan, de-a lungul timpului, către "VIP-uri".

"Noutăţile sunt în primul rând că nu ştim la nivelul opiniei publice dacă după audierea lui Arşinel şi Socaciu s-a început un dosar de urmărire penală. (...) Am ridicat suspiciuni în cazul Arşinel încă din 2013. Eu am spus că Arşinel ar fi primit rinichi chiar dacă nu ar fi stat pe lista de aşteptare decât 3 zile. Dar eu atunci am greşit. Am aflat informaţii sigure şi voi depune dovezi că Arşinel nu a stat nici măcar o singură zi pe lista de aşteptare", a spus Ungureanu într-o postare video pe Facebook.

Acesta a explicat că are dovezi care arată că unele dintre persoanele care au fost operate nici măcar nu aveau cod CUIANT, acesta fiind un cod care se atribuie pacienţilor aflaţi în aşteptarea unui transplant.

"Pe lângă alocarea discreţionară care s-a întâmplat în cazul Arşinel sau Socaciu, Socaciu care n-a mai primit niciun cod CUIANT, pur şi simplu a fost chemat pentru transplant şi nu s-a mai chinuit nimeni să facă niciun fel de formalităţi. I-au fost daţi rinichii unui copil de 10 ani, cu asta basta. De ce? Pentru că s-a putut. Pentru că Lucan a putut şi nimeni nu îl controla", a spus Ungureanu.

Potrivit deputatului clujean, ar fi existat o listă scurtă de pacienţi, care, după o posibilă plată către clinica Lukmed, ar fi fost chemaţi cu prioritate atunci când venea un rinichi pentru transplant.

"Mai este un aspect necercetat de procurori. În anul 2016, apropo de compromiterea intereselor justiţiei şi despre implicarea unor indivizi din structurile statului în sifonarea unor informaţii despre munca procurorilor în general şi a celor de la DIICOT în cazul Lucan, în anul 2016, Lucan, după controlul lui Voiculescu, văzând că vine PSD-ul la putere şi simţind că poate să controleze lucrurile, Lucan îi strânge pe medicii de la Institutul de Transplant la şedinţa de dimineaţă şi le spune: 'copilaşi, am scăpat, ştiu de la cine vine controlul, ştiu cum îl cheamă pe procurorul de caz'", a mai precizat Ungureanu.