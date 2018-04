Rareș Bogdan, atac devastator la adresa PSD după 'explozia' indicelui Robor: 'Imbecilii absoluţi, pericole reale pentru ţara aceasta'

Rareș Bogdan a răbufnit, criticând dur PSD după ce indicele ROBOR a explodat din nou şi i-a lovit din nou pe românii cu credite în lei.

"Nenorociții ăştia din PSD au luat ţara acum 1 an şi 4 luni cu un ROBOR de 0,6 şi au reusit “performanța” să îl aducă la 2,2 şi este în creștere! Imbecilii absoluţi, pericole reale pentru ţara aceasta, au luat inflația la 0,7 şi au dus-o la 5,1 şi este în creștere! Ticăloşi absoluţi. Plus au crescut preţul la utilități şi la carburanți! Plus cursul Euro este ţinut cu infuzie zilnică de bani pe piaţă din partea BNR pentru a nu exploda la peste 5 lei! Nenorociţii!", a declarat revoltat Rareş Bogdan, conform Realitatea.net.

Indicele Robor la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 2,28%, cel mai mare nivel din 27 octombrie 2014, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei.

Luni, indicele a crescut la 2,22%. Nivelul anunţat marţi, de 2,28%, este cel mai mare din 27 octombrie 2014, când a fost 2,33%.

Totodată, indicele Robor la 6 luni a crescut marţi la 2,52%, cel mai mare nivel din 28 octombrie 2014, când a fost 2,54%. Banca Naţională a României (BNR) a decis, miercuri 4 aprilie, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an.