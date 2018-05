Emil Brumaru a primit marţi Premiul Naţional pentru Poezie "Lucian Blaga", distincţie acordată la Casa memorială "Lucian Blaga" de la Lancrăm, conform News.ro.

"Pentru mine Blaga a fost ca un fel de, vă spun lucrurile absolut reale, ca un fel de pavăză împotriva a ceea ce se întâmpla în jur. Eram prin 1956, anul II, era o şedinţă foarte puternică cu tot anul şi cineva mi-a luat Blaga, ediţia aceea definitivă a Fundaţiilor Regale, o citeam în ultima bancă. Am citit Blaga până când m-a pândit o colegă de-a mea şi mi-a spus: Domnule, te dă afară! Unul dintre motive pentru care trebuia să fiu dat afară era din cauză că nu-mi salutam colegii. Aveam 150 în serie. Dar nici nu-i cunosc, nici nu ştiu ce e cu ei. Blaga m-a cam salvat pentru că nu m-au dat afară. Am primit avertisment datorită unui coleg mult mai în vârstă care venise din Ardeal, Fazecaş, care mi-a luat apărarea. Şi am scăpat. Şi, de atunci, mi-a spus că trebuie să ţin Blaga după mine. "Trilogiile" le-am citit de-abia după ce am terminat Facultatea când eram deja medic la Dolhasca şi, din întâmplare, le-am găsit la un învăţător foarte în vârstă în ediţiile Fundaţiilor Regale. Eu zic că sunt necesare pentru a înţelege şi poezia lui Blaga mai bine. Ce m-a fascinat la Blaga, în volumele postum apărute, era evlavia şi sfinţenia cu care se închina în faţa frumuseţii feminine. Are poezii absolut superbe", a mărturisit Emil Brumaru în discursul său de mulţumire.

"Veneam de la Iaşi şi îmi ziceam că va câştiga Ion Mureşan. M-aţi dezamăgit", a glumit poetul. "Dar ar fi şi o posibilitate el să ia la anul şi eu să-i înmânez diploma. Deci, lanţul să se continue", a adăugat Brumaru. "Mulţumesc juriului şi sper să înmânez la anul diploma lui Ion Mureşan", a concluzionat laureatul.

Contracandidaţii lui Emil Brumaru la premiu au fost Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Ion Mureşan, Gabriel Chifu şi Nicolae Prelipceanu.

Emil Brumaru s-a născut la 1 ianuarie 1939 în comuna Bahmutea (Mihailovca), judeţul Tighina, Basarabia (azi în Republica Moldova). După studii la Şcoala medie nr. 1 "Mihail Sadoveanu" (actualul Colegiu Naţional) din Iaşi, a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din acelaşi oraş, absolvind în 1963. În perioada 1963–1975 a fost medic în comuna Dolhasca, judeţul Suceava.

S-a dedicat apoi scrisului, în paralel cu activitatea de corector (1983-1989) şi redactor (1990-1996) la revista ieşeană Convorbiri literare.

A debutat cu poezii în revista Luceafărul (1967), apoi editorial în 1970, cu două volume de poezie, "Versuri" (Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut) şi "Detectivul Arthur".

Poemele sale au fost incluse în antologii din România, Germania, Franţa, Anglia, Suedia, S.U.A.

În perioada 1992-2009 a deţinut o rubrică săptămânală în România literară ("Cerşetorul de cafea"), având de asemenea, de-a lungul timpului, rubrici în Ziarul de Iaşi ("Gulliver"), Cronica, Plai cu boi, Suplimentul de cultură ("Dumnezeu se uită la noi cu binoclul", "Crepusculul civil de dimineaţă", "Diabloguri" - împreună cu Veronica D. Niculescu).

A obţinut numeroase premii, printre care Premiul Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" pentru Opera Omnia (2001) şi Premiul "Gheorghe Crăciun" pentru Opera Omnia acordat de revista Observator Cultural (2011).

A scris printre altele "Adio, Robinson Crusoe" (1978), "Dulapul îndrăgostit" (1980), "Ruina unui samovar" (1983), "Dintr-o scorbură de morcov" (1998), "Poeme alese. 1959-1998" (2003), "Opera poetică" (2003, 2005 - ed. revăzută şi adăugită), "Fluturii din pandişpan" (2003), "Cerşetorul de cafea. Scrisori către Lucian Raicu" (2004), "Infernala comedie" (2005), "Submarinul erotic" (2005), "Dumnezeu se uită la noi cu binoclul" (2006), "Cântece de adolescent" (2007), "Poveşti erotice româneşti" (volum colectiv, 2007), "Ne logodim cu un inel de iarbă" (carte-obiect, 2008), "Povestea boiernaşului de ţară şi a fecioarei..." (2008, 2012 - ed. adăugită), "Opere I. Julien Ospitalierul" (2009), "Opere II. Submarinul erotic" (2009), "Opere III. Cerşetorul de cafea" (2012), "Rezervaţia de îngeri" (2013).

Cea de-a 28-a ediţie a Festivalului Internaţional Lucian Blaga va avea loc în zilele de 15 şi 16 mai.