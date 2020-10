Emil Săndoi, antrenor Chindia Târgoviște: 'Cu FCSB trebuie să fim disciplinaţi şi să facem cât mai puţine greşeli individuale'

Antrenorul echipei de fotbal Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, a declarat că în partida de luni cu FCSB, din etapa a 9-a a Ligii I, jucătorii săi trebuie să fie disciplinaţi şi să facă puţine greşeli individuale pentru a reuşi să scoată un rezultat pozitiv.

"Trebuie să fim realişti. Toate meciurile sunt complicate în acest campionat. Am spus mereu că va fi o ediţie a Ligii I mult mai grea decât cea precedentă. Acum ştim că întâlnim o echipă, FCSB, care din punctul meu de vedere are cele mai bune individualităţi din campionatul nostru. Sunt acolo jucători cu o calitate deosebită. Dar nu trebuie să uităm că am reuşit rezultatele bune în compania unor echipe precum CFR Cluj, chiar FC Botoşani. Aşa că din punctul ăsta de vedere vom încerca să facem o partidă în care să facem cât mai puţine greşeli individuale. Trebuie să fim disciplinaţi, să încercăm să speculăm greşelile adversarilor. Bineînţeles că ne propunem să scoatem un rezultat pozitiv", a afirmat tehnicianul într-un interviu postat pe pagina oficială de Facebook a clubului din Târgovişte, potrivit AGERPRES.

Săndoi a menţionat că pentru partida de luni îi va avea la dispoziţie şi pe jucătorii care au fost infectaţi cu coronavirus.

"Sunt mai bucuros din punct de vedere al lotului, pentru că au revenit la lot şi cei trei fotbalişti care au fost infectaţi cu COVID-19, Iacob, Dulca şi Şerban. Ei au fost testaţi negativ şi mă bucură acest aspect. Aşteptăm şi Căpuşă să facă testul, iar dacă iese negativ va fi bine. Însă va trebui să îi integrăm rapid în colectiv, pentru că au avut o perioadă lungă în care nu au lucrat. Şi, de ce nu, poate vom şi conta pe ei în meciul de luni cu FCSB", a explicat Emil Săndoi.

Echipa de fotbal Chindia Târgovişte întâlneşte, luni, de la ora 21:00, pe teren propriu, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Ligii I, pe Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu.