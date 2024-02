Emilia Şercan îi răspunde lui Adrian Cioroianu: Dă vina pe greaua moştenire

Jurnalista Emilia Şercan îi răspunde lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naţionale a României după ce acesta a acuzat-o de "minciună" în legătură cu frigul din sălile de studiu. Ea spune că managerul dă vina "pe greaua moştenire, spunând că nu are legătură cu mandatul său", că "nu e 'frigul său', e un frig moştenit, pentru că instalaţia de încălzire/răcire nu funcţionează de mai mulţi ani", notează news.ro.

"Merg acum două zile la Biblioteca Naţională, constat frigul de acolo - 16,6 grade -, fac poze cu oameni îmbrăcaţi cu hainele de stradă şi cu glugile pe cap, iar directorul Adrian Cioroianu, ţâfnos şi oţârât, mă acuză de fake news. Frigul din Biblioteca Naţională este cât se poate de real. La postarea mea sunt zeci de comentarii ale unor oameni care povestesc cum ei înşişi sau copiii lor, studenţi, îngheaţă de frig sau răcesc la Bibliotecă. Dl Cioroianu nu contestă frigul, însă dă vina pe greaua moştenire, spunând că nu are legătură cu mandatul său. Aşadar, în înţelegerea dlui. Cioroianu, fake news-ul este că eu îndrăznesc să constat că în bibliotecă este frig, iar minciuna e că nu el e responsabil de acest frig, că nu e „frigul său”, e un frig moştenit, pentru că instalaţia de încălzire/răcire nu funcţionează de mai mulţi ani. Aşadar, ca director al Bibliotecii, dl Cioroianu trebuie doar să se bucure de privilegiile sinecurii, nu să încerce să rezolve problemele instituţiei pe care o conduce. Doar lui nu i s-a dat această sinecură ca să fie un manager eficient, care găseşte soluţii şi rezolvă probleme. I s-a dat o sinecură ca să se bucure de statut, bani şi privilegii", a scris Emilia Şercan.

Şercan a vorbit şi de acuzaţia că nu vrea un dialog cu directorul Bibliotecii. "Se jeluia dl Cioroianu - de pe vremea când îl apăra public pe plagiatorul Bode - că de ce nu l-am sunat personal să vorbesc cu el, iar acum spune că nu vreau să mă întâlnesc cu el faţă în faţă şi că nu pot „evita la infinit o întâlnire directă, publică”. Ca să nu evit "la infinit o întâlnire directă" i-am răspuns la un comentariu al său de la mine de pe pagină că voi merge azi să îi fac o vizită la birou. Răspunsul a fost că nu îi fac eu programul şi să mă programez la registratură dacă vreau să îl vizitez. Am râs".

Cererile în baza Legii 544/2002

Jurnalista declară şi că "importantul domn Adrian Cioroianu" s-a plâns că "îi hărţuiesc „angajaţii” cu tot felul de cereri. Ea îi reaminteşte managerului că a făcut mai multe cereri în baza Legii 544/2002 la care nu a primit răspuns de mai mulţi ani.

"La data de 15 februarie 2022 am făcut o cerere de digitalizare a unei teze de doctorat. La data de 13 februarie 2024 am făcut următoarea cerere de digitalizare a unei teze de doctorat. Constataţi distanţa de doi ani fără două zile între cele două cereri. La data de 09.10.2022 am făcut o cerere de informaţii publice, în baza Legii 544/2002. La data de 23.02.2024 am făcut următoarea cerere de informaţii publice, în baza Legii 544/2002. Constataţi distanţa de un an şi aproape patru luni între aceste două cereri. Pentru dl. Cioroianu asta înseamnă că îi hărţuiesc „angajaţii”. Dl Cioroianu, superior şi preţios, numeşte personalul Bibliotecii Naţionale „angajaţii mei”. Angajaţii Bibliotecii Naţionale, stimate domn Cioroianu, nu sunt angajaţii dumneavoastră, că nu îi plătiţi dumneavoastră din bani proprii şi nici nu vă servesc pe dumneavoastră, că nu vă sunt argaţi! Angajaţii Bibliotecii sunt angajaţi ai statului, aşa cum sunteţi şi dumneavoastră, plătiţi din bani publici şi servind un interes public, aşa cum ar trebui să o faceţi şi dvs. Sinecura primită de dl Cioroianu la Biblioteca Naţională nu înseamnă o funcţie bună de pus pe cartea de vizită, înseamnă o poziţie publică care vine la pachet cu nişte responsabilităţi".

Joi, în spaţiile deschise din Biblioteca Naţională erau 16 grade, arată Emilia Şercan într-o fotografie publicată pe reţeaua de socializare.