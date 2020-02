Eminem a lansat țprovocarea Godzilla. Fanii au fost îndemnați să cânte la fel de repede ca el

Eminem a lansat ”provocarea Godzilla” și le cere fanilor să cânte la fel de repede ca el, arată Smart Stret, păstrând un loc special în playlist pentru piesele cunoscutului artist.

Cunoscutul rapper a primit un mare număr de demonstrații ca urmare a provocării lansate.

Pentru piesa ”Godzilla”, de pe cel mai recent album, ”Music To Be Murdered By”, Eminem pronunță 224 de cuvinte în 31 de secunde. Eminem și-a provocat fanii să egaleze sau să întreacă performanța pe care a reușit-o el pentru piesa ”Godzilla”, de pe albumul ”Music To Be Murdered By”, potrivit Mediafax.ro.

Artistul a arătat că nu se ferește să meargă în continuare dincolo de limitele măiestriei sale.

”Bagă venin și dă-i afară #ProvocareaGodzilla a început. Cine poate să le scuipe?!”, a întrebat Eminem. Provocarea vine la o săptămână după ce vedeta a scos pe piață pe neașteptate un nou album, ”Music To Be Murdered By”.

