Emmanuel Macron s-a dezlănţuit în Congresul SUA: Afirmaţii GRAVE la adresa Iranului / VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, într-un discurs rostit în Congresul SUA, că Iranul nu trebuie să deţină 'niciodată' arma nucleară şi a propus un acord mai ambiţios faţă de acordul nuclear deja încheiat între Teheran şi marile puteri, relatează AFP şi dpa. 'În ceea ce priveşte Iranul, obiectivul nostru este clar. Iranul nu trebuie să deţină niciodată arma nucleară. Nu acum. Nici peste cinci ani. Nici peste zece ani. Niciodată', a afirmat preşedintele francez, după ce a anunţat cu o zi înainte că doreşte să 'lucreze' cu Donald Trump la un nou acord privind programul nuclear iranian, conform Agerpres.

Citește și: Rareș Bogdan, atac furibund la adresa PSD: “Nenorociții ăştia din PSD…”

'Faptul că ne opunem ambiţiilor nucleare iraniene nu ar trebui să ne conducă vreodată la un război în Orientul Mijlociu...Pe de o parte, să nu fim naivi. De cealaltă parte, să nu creăm noi războaie', a insistat preşedintele francez.

LIVE | To the American people.

Address to the Joint Session of Congress.https://t.co/KRG5FZt2Di