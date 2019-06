Emoţii pentru absolvenţii clasei a VIII-a: Joi, proba de matematică la Evaluarea Naţională

Elevii clasei a VIII-a susţin, joi, cea de-a doua probă, la Matematică, din cadrul examenului de Evaluare Naţională 2019. Următoarul examen prin care elevii clasei a VIII-a vor trece este cel de Limbă și literatură maternă, programat vineri, acesta fiind de altfel și ultimul din acestă sesiune, potrivit mediafax.

Elevii clasei a VIII-a din ciclul gimnazial susţin, joi, proba la Matematică în cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei.

Vineri, ei urmează să susțină proba la Limba şi literatura maternă, acesta fiind și ultimul examen pe care elevii îl vor susține în această sesiune a Evaluării Naționale.Examenul de evaluare a început marţi, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română.

Primele rezultate vor fi comunicate marţi, 25 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00.

Rezultatele finale ale examenului de evaluare vor fi afişate sâmbătă, 29 iunie.

La Evaluarea Naţională din acest an, s-au înscris 154.956 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, conform situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Probele sunt monitorizate audio-video. Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

Este interzisă introducerea în sălile examenului de evaluare ale unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Ministerul Educaţiei Naţionale pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE – 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obţinută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. În baza notei obţinute la evaluarea naţională, absolvenţii clasei a VIII-a îşi vor putea continua studiile în învăţământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toţi elevii care au finalizat ciclul gimnazial.