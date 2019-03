Emoții pentru Darius Vâlcov - Cât de dur este completul care va da sentința definitivă/ Primul termen în apel a fost stabilit

Instanța supremă a stabilit ca primul termen in apel in dosarul in care Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare sa aiba loc pe 16 aprilie.

Cauza a fost inregistrata vineri, fiind repartizata completului de 5 judecatori al ICCJ numarul 3, format din Luciana Mera, Ioana Bogdan, Lavinia Lefterache, Marius Foitoș si Hermina Iancu.

Luciana Mera, judecator care face parte si din completul care il judeca pe Liviu Dragnea, ar urma sa se pensioneze începând cu luna iunie, astfel ca, cel mai probabil, va fi inlocuita inainte ca procesul lui Darius Valcov sa inceapa. Magistratul a decis, impreuna cu Luciana Rog, eliminarea unor interceptari realizate de DNA cu ajutorul SRI din dosarul care ii vizeaza pe apropiatii lui Liviu Dragnea, Marian Fiscuci ( fost administrator Tel Drum) si Adrian Simionescu.

Ioana Bogdan a fost inspector al Inspectiei Judiciare si consilier al lui Daniel Morar, ulterior devenind judecator ICCJ. A facut parte din completul care l-a condamnat pe Adrian Năstase la doi ani de închisoare în Dosarul Trofeul Calității.

Lavinia Lefterache a facut parte din primul complet la care a fost repartizat dosarul DGASPC Teleorman, in care e judecat Liviu Dragnea, inainte de decizia CCR. Judecatorul a avut spre solutionare si dosarul Referendumul, in care Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare.

Marius Foitos a fost procuror, devenind judecator ICCJ in anul 2013. Magistratul face parte din completul care va da decizia definitiva in dosar fostului deputat Cristian Rizea. Judecatorul este cel care a respins solicitarea DNA de redeschidere a dosarului in care era vizat fostul vicepremier Paul Stanescu.

Judecătoarea Hermina Iancu l-a achitat pe Adrian Năstase în dosarul Zambaccian pentru acuzația de luare de mită și l-a condamnat la 3 ani cu suspendare pentru acuzația de șantaj, in prima instanta. Ulterior, fostul premier a fost condamat la 4 ani de inchisoare cu executare. A părăsit magistratura în 2012 și s-a făcut notar, însă în 2016 a revenit la ICCJ, la sectia contencios. Ulterior a cerut sa revina la Sectia Penala, cererea fiind aprobata.