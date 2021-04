Endava anunţă achiziţia companiei americane Levver

Endava, compania de software britanică prezentă pe piaţa locală cu şapte centre de livrare, a anunţat achiziţia companiei Levvel LLC, cu sediul central în Charlotte, Carolina de Nord, întărindu-şi astfel capabilităţile de livrare "close to client" în America de Nord, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES.

Levvel este o companie de strategie, consultanţă şi inginerie în zona de tehnologie, care ajută companiile să dezvolte soluţii tehnologice de ultimă oră. Abordarea Levvel este bazată pe orientarea echipei către rezolvarea de probleme, ca urmare a înţelegerii în profunzime a industriilor în care aceasta operează. Compania oferă o gamă completă de servicii bazate pe expertiza din zona de tehnologie, pentru a crea soluţii care acoperă întreg procesul de dezvoltare a unor produse software.

Compania americană are un portofoliu orientat către zona de servicii financiare şi plăţi, logistică/mobilitate, TMT (tehnologie, media şi telecom). Această fuziune va accelera expansiunea Endava pe piaţa din Statele Unite, întărind în acelaşi timp expertiza pe care Endava o are în aceste sectoare principale de activitate.Levvel a obţinut de-a lungul timpului o serie de premii, atât ca angajator de top în Statele Unite ale Americii, cât şi pentru rata de creştere foarte rapidă, încă din 2018, din partea Inc. Magazine.Activitatea Levvel se desfăşoară din Statele Unite şi Mexic, compania având 172 de angajaţi şi un număr generos de parteneriate şi certificări în zona de tehnologii emergente de vârf şi platforme cloud."Îmi face o deosebită plăcere să le urez bun-venit în familia Endava celor din Levvel. Echipa deosebit de puternică de leadership a Levvel va impulsiona extinderea activităţilor Endava pe piaţa din Statele Unite ale Americii. Abordarea serviciilor de transformare digitală şi cultura bazată pe inovaţie sunt perfect aliniate cu direcţiile Endava. Expertiza vastă în zonele de plăţi, media şi servicii de mobilitate, se vor adăuga la know-how-ul Endava, ajutând la accelerare oportunităţilor de business pe care le avem", a declarat John Cotterell, CEO Endava."Suntem încântaţi să ne alăturăm companiei Endava. Avem abordări similare orientate către clienţi şi dezvoltarea echipelor noastre. Suntem pe aceeaşi lungime de undă şi în ceea ce priveşte colaborarea dintre oameni şi tehnologie. Aşteptăm cu nerăbdare ca această fuziune să genereze noi oportunităţi echipei noastre, dar şi să faciliteze accesul la o platformă globală de talente prezentă în Statele Unite ale Americii, America Latină şi Europa", a declarant Chris Hart, CEO Levvel.Aceasta este cea de-a treia achiziţie făcută de Endava de-a lungul acestui an fiscal, după CDS (Comtrade Digital Services) în august 2020 şi agenţia digitală FIVE în luna martie a lui 2021.Endava a înregistrat o capitalizare bursieră de 4,17 miliarde dolari pe Bursa din New York, la data de 31 martie 2021.