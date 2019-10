Enel a inaugurat cel mai mare complex de parcuri eoliene din Grecia: Investiția se ridică la 300 de mii de euro

Enel, prin filiala sa de energie regenerabilă Enel Green Power Hellas, a conectat la reţea noul său complex de parcuri eoliene Kafireas, cel mai mare de acest fel din ţară, cu o capacitate totală de peste 154 MW, iar investiţia Enel în proiect s-a ridicat la aproximativ 300 de milioane de euro, potrivit news.ro.

Compus din şapte parcuri eoliene aflate în municipalitatea Karystos, pe insula Evia, complexul va putea genera aproximativ 480 GWh pe an. Cu Kafireas, capacitatea instalată a Enel în Grecia va ajunge la peste 460 MW, din care circa 354 MW din surse eoliene, în jur de 90 MW din surse solare şi aproximativ 20 MW din hidro- energie.

La ceremonia de inaugurare de marţi au participat premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, ministrul grec al Mediului şi Energiei, Kostis Hatzidakis, împreună cu CEO-ul Enel Green Power, Antonio Cammisecra, Head of Europe and Euro-Mediterranean Affairs al Enel, Simone Mori, precum şi şeful Enel Green Power Europa, Aristotelis Chantavas.

”Am ajuns într-o etapă importantă prin conectarea la reţeaua electrică a celui mai mare proiect eolian din Grecia, una dintre primele ţări în care am început călătoria noastră în domeniul energiei regenerabile cu mai mult de un deceniu în urmă. Kafireas subliniază angajamentul nostru global pentru energia verde şi decarbonizare, în conformitate cu urmărirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Naţiunilor Unite, precum şi cu angajamentul nostru pentru diversificarea mix-ului de energie electrică generată la nivel de ţară. Pe lângă furnizarea de energie cu emisii zero la nivel naţional, acest proiect are, de asemenea, un puternic accent local, întrucât sprijinim membrii comunităţii din Evia, susţinând iniţiativele de sustenabilitate care vizează îmbunătăţirea economiei insulei, alături de realizarea de activităţi de protecţie a mediului", a declarat Antonio Cammisecra, CEO-ul Enel Green Power.

EGPH operează deja două parcuri eoliene în municipalitatea Karystos, respectiv Iliolousti I (7,5 MW) şi Iliolousti II (9 MW). EGPH este principalul proprietar şi operator din Grecia al capacităţilor de producţie a energiei din surse regenerabile; cu Kafireas, compania va atinge peste 460 MW de capacitate instalată, din surse eoliene (aproximativ 354 MW), solare (în jur de 90 MW) şi hidro-energie (aproximativ 20 MW).

Kafireas este un complex de şapte parcuri eoliene cu 67 de turbine care va fi capabil să genereze aproximativ 480 GWh pe an şi va contribui la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă cu 315.000 tone anual. Complexul energetic este susţinut de un acord de achiziţie a energiei electrice (PPA) pe 20 de ani cu Operatorul Elen al Pieţei de Energie Electrică (DAPEEP).

Proiectul eolian include interconectarea cu Grecia continentală printr-un cablu de înaltă tensiune aerian, subteran şi submarin de 150kV, precum şi două noi staţii de transformare de 150 kV în Evia. Energia electrică din Kafireas va fi distribuită în reţeaua naţională din Grecia continentală prin staţia de înaltă tensiune situată în Pallini, Attica.

Construcţia Kafireas a implementat modelul de „Şantier Sustenabil” al Enel, care implică reutilizarea a 550.000 de tone de pământ şi pietre excavate în timpul construcţiei pentru a reda naturii o carieră dezafectată, precum şi refolosirea a 10 tone de materiale de construcţie precum paleţii din lemn, în cooperare cu comunitatea locală, pentru a repara grajdurile păstorilor locali.

"În conformitate cu modelul de Creare de Valoare în Comun (CSV) adoptat de Grupul Enel, care are ca scop combinarea dezvoltării afacerilor cu nevoile comunităţii locale, EGPH a derulat proiecte de sustenabilitate în sprijinul activităţilor locale precum apicultura şi creşterea animalelor. Aceste proiecte includ crearea, de-a lungul parcurilor eoliene, a unor zone speciale pentru poziţionarea optimă a stupilor şi rampelor care facilitează deplasarea oilor şi caprelor. Alte iniţiative includ reîmpădurirea a aproximativ 100 de hectare, inclusiv pădurea de castan sălbatic din Kastanologgos de 64 de hectare, cu scopul de a recrea şi proteja ecosistemul ca întreg, de a susţine activităţile forestiere, precum şi de a promova turismul sustenabil", precizează compania.

Enel Green Power este divizia de energie regenerabilă a Grupului Enel dedicată dezvoltării şi operării surselor regenerabile de energie din întreaga lume, fiind prezentă în Europa, America, Asia, Africa şi Oceania. Enel Green Power este lider mondial în sectorul energiei verzi, cu o capacitate gestionată de 43 GW printr-un mix de surse care include energia eoliană, solară, geotermală şi hidroenergie şi se află în fruntea integrării tehnologiilor inovatoare în centrale de energie regenerabilă.