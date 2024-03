Energia solară atinge o bornă de energie regenerabilă nemaiîntâlnită după cel de-al Doilea Război Mondial

Anul trecut, energia solară a reprezentat cea mai mare parte din capacitatea adăugată la rețelele electrice ale SUA. Această performanță marchează prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, atunci energia hidroelectrică fiind în plină expansiune, când o sursă de energie regenerabilă a reprezentat mai mult de jumătate din adaosurile de energie ale națiunii, informează grist.org.

"Este cu adevărat monumental", a declarat Shawn Rumery, director senior de cercetare la Asociația Industriilor de Energie Solară, sau SEIA. Grupul comercial a anunțat cifrele pentru 2023 într-un raport publicat astăzi împreună cu firma de analiză Wood MacKenzie. Cei 32,4 gigawați care au intrat în funcțiune în Statele Unite anul trecut au spulberat maximul anterior de 23,6 gigawați înregistrat în 2021 și au reprezentat 53% din noua capacitate. Gazele naturale au fost următoarele pe listă, la o distanță de 18 la sută.

SEIA a numit anul 2023 cel mai bun an pentru energiile regenerabile de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Texas și California au condus un val de energie solară condus în principal de instalațiile la scară utilitară, care au crescut cu 77% de la an la an la 22,5 gigawați. Sectoarele rezidențial și comercial au atins, de asemenea, noi repere. Doar piața solară comunitară, relativ tânără, a ratat marca anterioară, deși nu cu mult, a declarat Rumery. În general, el a spus că a fost "un an aproape record în întreaga industrie".

Factorii care au determinat toată această creștere

Unul dintre factorii care au determinat toată această creștere a fost atenuarea constrângerilor lanțului de aprovizionare, care încetinise livrarea panourilor solare. Problema a apărut la începutul anului 2022, după ce un mic producător californian, Auxin Solar, a depus o petiție la Departamentul de Comerț, acuzând companiile chinezești că au eludat tarifele vamale americane prin canalizarea panourilor prin Asia de Sud-Est. Guvernul a fost în mare parte de partea Auxin, iar noile tarife urmează să intre în vigoare în iunie.

Disputa "a dat înapoi o mulțime de proiecte de utilități", a declarat Rumery.Dar, a explicat el, dezvoltatorii de energie solară au găsit soluții de rezolvare care au ajutat la promovarea unei creșteri atât de puternice în 2023, când proiectele programate să se încheie în 2022 au fost în cele din urmă finalizate. În timp ce impulsul dat de instalațiile întârziate se va disipa în anii următori, iar energia solară rezidențială se confruntă cu vânturi potrivnice din cauza schimbărilor în regulile de măsurare netă, experții se așteaptă, în general, ca energia regenerabilă să își continue traiectoria torrențială.

"Este foarte probabil să continue, deoarece energia solară și cea eoliană sunt acum foarte bine stabilite", a declarat Rob Stoner, directorul Inițiativei pentru energie a MIT."Costurile solare continuă să scadă mult sub nivelul la care ne-am gândit vreodată că vor scădea".

Și totuși, doar 5% din mixul de energie electrică din SUA

În ciuda ascensiunii sale rapide, energia solară reprezintă încă doar 5% din mixul de energie electrică din SUA. Raportul de astăzi estimează că, în următorul deceniu, țara va adăuga aproape 500 de gigawați de energie solară. Cu toate acestea, autorii avertizează că implementarea ar putea suferi modificări dramatice în funcție de evoluția politicilor și a pieței. Scenariul lor optimist prevede o creștere de până la 17% față de scenariul de bază, în timp ce perspectivele lor pesimiste prevăd un declin de până la 24% - fluctuații care ar putea reprezenta aproximativ 200 de gigawați de capacitate.

Rumery spune că va urmări măsura în care companiile vor profita de finanțarea din Legea privind reducerea inflației, care include stimulente semnificative pentru implementarea energiei regenerabile. Până în prezent, interesul pentru energia solară pare să fie puternic, o numărătoare estimând investițiile la scară utilitară la 53 de miliarde de dolari în 2023. Dar, potrivit lui Stoner, cea mai mare întrebare deschisă este cât de repede se pot conecta proiectele la rețea.

"Timpii de interconectare sunt la nivel național foarte lungi pentru scara utilităților", a spus el. "Aceasta este o mare problemă".

Rumery a spus că firmele se așteaptă ca timpii de așteptare să crească de la aproximativ cinci ani până la un deceniu sau mai mult. El adaugă ratele dobânzilor și politicile la nivel de stat, cum ar fi ratele de contorizare netă, la lista de factori care ar putea modela viitorul energiei solare. Dar, în general, a spus el, există o singură direcție în care se îndreaptă industria.

"Cu siguranță ne așteptăm ca industria solară să crească", a spus el. Singura întrebare este cu cât de mult.