Englezul Kyle Sinckler a declarat că nu are nicio amintire de la finala disputată la Cupa Mondială de rugby

Englezul Kyle Sinckler (26 de ani) a declarat că nu are nicio amintire de la finala disputată la Cupa Mondială de rugby, contra Africii de Sud, scor 12-32, potrivit Mediafax.

Sinckler a suferit o comoție în minutul 3 al finalei de la Cupa Mondială, după ce s-a ciocnit cu coechipierul Maro Itoje în tentativa de a-l placa pe adversarul Makazole Mapimpi. El a fost forțat să părăsească terenul, după ce a redevenit conștient, și a urmărit restul meciului de pe margine.

"Chiar nu știam ce se întâmplă. Nu îmi aduc aminte nimic din acea finală. Mi s-a spus că am ieșit de pe teren, dar nu îmi amintesc", a declarat Sinckler, potrivit BBC, ulterior continuând: "Uneori te întrebi . Mă antrenasem foarte mult să ajung la acel moment, am visat la asta. Dar am reușit să scap de această problemă, dându-mi seama că pot fi ori cel care întotdeauna își plânge de milă, ori cel care se folosește de asta drept motivație pentru a merge mai departe".

Anglia a pierdut finala de la Campionatul Mondial, contra Africii de Sud, scor 12-32, iar Kyle Sinckler spune doar că a auzit de la colegii săi că adversarii au fost mai buni.

"Din ce mi s-a spus, Africa de Sud a jucat incredibil de bine și a meritat să câștige. Când mă uit la ce a fost la Cupa Mondială, sunt mândru că am fost atât de aproape, însă țelul nostru era să câștigăm și să devenim campioni mondiali. E un gust dulce-amărui, dar acesta este sportul și trebuie să continuăm", a mai spus Sinckler, legitimat la formația Harlequins.