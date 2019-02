Episod inedit în Parlament: Liderul minorităților, front comun cu liberalii împotriva PSD

Liderul grupului minorităților din Parlament, Varujan Pambuccian, s-a declarat împotriva instituirii regulii ca în conducerea Camerei Deputaților să li se interzică liderilor de grup să ia cuvântul urmând ca de acest drept să se bucure doar membrii forului. Poziția lui Pambuccian coincide cu cea a opoziției, în contextul în care grupul minorităților susține, în mod tradițional, partidele aflate la guvernare.

În ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților din 6 februarie, președintele de ședință Florin Iordache a spus că în ședință se vor exprima doar membrii forului.

„Invit membrii Biroului permanent și să fie clar pentru toți colegii prezenți la masă: liderii de grup se exprimă în ședința liderilor de grup. Mă refer și la liderii noi și la liderii vechi. În ședința de Birou permanent se exprimă numai membrii Biroului permanent. Ca regulă, de aici încolo, indiferent cine va conduce ședința de Birou permanent!”, a spus Iordache, potrivit stenogramei consultată de ȘTIRIPESURSE.RO.

Pambuccian s-a opus, apreciind că în acest fel s-a ajuns, în ani, ca în Parlament să fie „din ce în ce mai rău” și că s-ar deschide „o cutie a Pandorei”.

„Am și eu o întrebare: dacă tot suntem în plus aici, că înțeleg că n-avem voie să vorbim, de ce trebuie să mai stăm? Eu cred următorul lucru, acum vorbind foarte serios: noi am tot schimbat așa reguli din mers, absolut conjunctural. Tot ce am făcut conjunctural s-a dovedit mai târziu a fi greșit și contraproductiv, mai ales pentru cei care, în conjunctura respectivă, au propus modificare. Rugămintea mea este să nu schimbăm nici reguli, nici cutume pentru că din schimbare în schimbare așa, încet-încet, în ani, am ajuns cu Parlamentul din ce în ce mai rău. Haideți să lăsăm chestiunea aceasta! Mi se pare normal, dacă tot suntem la aceeași masă, să putem să luăm cuvântul ori de câte ori este nevoie! Eu voiam, de exemplu, să spun că în chestiunea asta cu comisiile avem o cutumă, poate este una dintre cele mai solide pe care am păstrat-o de la începuturile Parlamentului democratic și până acum, și că a renunța la ea ar fi o greșeală fundamentală. După aia, am deschide o cutie a Pandorei care i-ar lovi pe absolut toți în viitor. Și e bine să lăsăm lucrurile așa. La fel cum e bine - pentru că s-a ajuns greu la chestiunea asta cu Biroul permanent, cu Comitetul liderilor de grup să păstrăm lucrurile așa cum le-am avut până acum. Vă mulțumesc”, a spus liderul grupului minorităților.

Florin Iordache i-a spus că trebuie schimbat Regulamentul.

„Păi, domnul coleg, imediat, doamna Turcan, haideți să modificăm Regulamentul! Ceea ce vă cer eu dumneavoastră este să respectăm Regulamentul. În Regulament, se spune foarte clar: Comitetul liderilor are anumite atribuții, membrii Biroului permanent au anumite atribuții. Deci, dumneavoastră n-am nicio problemă să puteți face o propunere de modificare a Regulamentului în care să schimbați atribuțiile și la unii și la alții sau să dați mai multe atribuții; știți foarte bine, domnul Pambuccian!”, a spus vicepreședintele Camerei Deputaților.

„Domnule președinte, aicea nu este vorba de atribuții! Este vorba de posibilitatea de a lua cuvântul în apărarea propriului grup sau în chestiuni care privesc grupurile în ședința Biroului permanent. Că altfel de ce mai suntem aici? Și îi rog și pe unguri să spună și ei ceva că, de obicei, mă susțin”, a spus acesta.

UDMR nu a intervenit.

Liberalii au acuzat, prin vocea liderului de grup Raluca Turcan, un abuz și o „confiscare” a instituției de către majoritate

