Eric Burdon, după ce Trump a folosit fără drept piesa 'House of the Rising Sun': Poveste despre păcat şi sărăcie plasată într-un bordel i se potriveşte perfect

Muzicianul englez Eric Burdon, fost lider al trupei The Animals, a declarat după ce echipa de campanie a lui Donald Trump a folosit fără drept piesa „House of the Rising Sun” în timpul unui miting că o poveste despre păcat şi sărăcie i se potriveşte perfect, anunță news.ro.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, duminică, artistul a spus: „Deşi nimeni nu mi-a cerut permisiunea, am fost surprins să aflu că Trump a folosit «House of the Rising Sun» la un miting zilele trecute... O poveste despre păcat şi sărăcie plasată într-un bordel i se potriveşte perfect! Mult mai potrivit pentru acest moment din istoria noastră ar fi «We Gotta Get Out of This Place»”.

Alături de o fotografie în care apare purtând o mască pe care este inscripţionat mesajul „Vote” (votează, n.r.), el a adăugat: „Acesta este răspunsul meu: votează, salvează democraţia, #bidenharris2020”.

Piesa „House of the Rising Sun” a devenit celebră în versiunea interpretată de The Animals în 1964. Ea a fost difuzată miercuri, la mitingul lui Trump din Carolina de Nord.

Fostul solist al grupului englez este unul dintre numeroşii artişti care au condamnat faptul că preşedintele american le foloseşte muzica fără acord. Între aceştia se numără The Rolling Stones, Linkin Park, Guns N’ Roses, Aerosmith, Neil Young şi R.E.M.