Eroarea care scoate din minți toți politicienii, dar și pe Elon Musk: Twitter funcțioază cu sincope

Mii de utilizatori Twitter din întreaga lume au raportat probleme, susținând că rețeaua de socializare nu poate fi accesată sau are erori, potrivit BBC. Fluxurile Following și For you care afișează tweet-urile pe pagina de start a platformei au postat un anunț pe care scria „Welcome to Twitter". Peste 5.000 de rapoarte au fost semnalate la Downdetector, un sistem de monitorizare a întreruperilor, în mai puțin de o jumătate de oră de la apariția defecțiunii, la ora 10:00 GMT.

Această situație survine în contextul în care Twitter a concediat luni 200 de angajați.

Și instrumentul de căutare al site-ului pare să funcționeze cu sincope, anunță utilizatorii

Totuși, în ciuda faptului că fluxurile nu funcționează, utilizatorii pot să trimită tweet-uri în mod normal.

În ultimele luni au existat mai multe întreruperi în funcționarea rețelei sociale, iar la începutul lunii februarie unii utilizatori