"Aquaman and the Lost Kingdom", regizat de James Wan, cu Jason Momoa în rolul titular, nu a reuşit să se impună în box office-ul de Crăciun, debutând cu 28 de milioane de dolari în weekend şi cu o estimare de 40 de milioane de dolari în cele patru zile de sărbători, potrivit Variety.

Aceste vânzări de bilete au fost suficiente pentru a ajunge în fruntea clasamentelor interne în faţa altor trei debuturi: animaţia "Migration", de la Universal şi Illumination, comedia romantică "Anyone but You", de Sydney Sweeney şi Glen Powell, şi filmul biografic sportiv "The Iron Claw", de la A24, conform News.ro.

Dar "Aquaman 2", de la Warner Bros. şi DC Studio, nu prea are cu ce să se laude în afară de prima poziţie. Continuarea a costat 205 milioane de dolari şi se numără printre cele mai slabe debuturi ale anului pentru un film cu supereroi. Este mai slab decât eşecul din noiembrie "The Marvels" (47 de milioane de dolari), care şi-a încheiat stagiunea cu cele mai slabe încasări din istoria universului cinematografic Marvel al Disney.

În schimb, "Aquaman şi regatul pierdut" se prefigurează a fi al patrulea din cele patru filme DC de anul acesta care se prăbuşeşte la box office. Deja în 2023, "The Flash" (debut de 55 de milioane de dolari), "Shazam! Fury of the Gods" (debut de 30 de milioane de dolari) şi "Blue Beetle" (debut de 25 de milioane de dolari) au înregistrat eşecuri majore în cinematografe.

Se ştie că lansările din decembrie încep mai lent, dar se bucură de rezistenţă pe parcursul noului an. Acesta a fost cazul filmului "Aquaman" din 2018, care a avut o deschidere nespectaculoasă de 67 de milioane de dolari şi a ajuns la 335 de milioane de dolari în America de Nord (şi 1,15 miliarde de dolari la nivel global). Cu toate acestea, "Aquaman 2" se confruntă cu ape mai agitate. Dincolo de zvonurile minime şi de recenziile teribile, "Regatul pierdut" este ultimul episod înainte ca noii şefi ai DC, James Gunn şi Peter Safran, să reseteze universul tentacular al supereroilor fără eroi precum Arthur Curry al lui Jason Momoa pentru a salva situaţia.

Panourile cinematografelor sunt din ce în ce mai aglomerate în ziua de Crăciun, în timp ce adaptarea muzicală a Warner "The Color Purple", drama de curse "Ferrari" de la Neon şi povestea inspiraţională a regizorului George Clooney "The Boys in the Boat" sunt lansate în cinematografe. Studiourile şi distribuitorii speră că vizionarea filmelor se va relansa în 25 decembrie, dar, în general, este un sezon de sărbători lipsit de strălucire, fără un potenţial blockbuster de un miliard de dolari, precum "Spider-Man: No Way Home" şi "Avatar: The Way of Water".

Musicalul fantasy "Wonka" de la Warner Bros. a ocupat locul al doilea, cu venituri de 26 de milioane de dolari. Povestea prequel, cu Timothée Chalamet în rolul excentricului ciocolatier Willy Wonka, a avut până în prezent încasări de 83,5 milioane de dolari pe plan intern şi peste 254,9 milioane de dolari pe plan mondial.

"Migration" a debutat pe locul al treilea, cu 12,3 milioane de dolari din 3.708 săli de cinema în weekend şi o estimare de 17 milioane de dolari până luni. Este un start modest pentru o animaţie originală, aşa că studioul mizează pe faptul că va rula la fel ca recentele filme de familie precum "Puss in Boots: The Last Wish" şi "Elemental" de la Pixar, care au reuşit să continue să vândă bilete multe luni după debut. "Migration" a generat recenzii pozitive şi a obţinut un scor "A" la CinemaScore, ceea ce este de bun augur pentru perioada sărbătorilor.

"Migration", o comedie despre o familie de raţe sălbatice care se îndreaptă spre sud pentru iarnă, a costat 70 de milioane de dolari. Filmul, scris de Mike White şi care îi are în distribuţie pe Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks şi Awkwafina, nu a reuşit să se impună în box office-ul internaţional, generând doar 22 de milioane de dolari după două săptămâni de la lansare.

"Anyone But You", film Sony, a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 9 milioane de dolari din 3.055 de săli de cinema în cele patru zile de sărbători. Bugetul a fost unul economic, costând doar 25 de milioane de dolari.

"The Iron Claw" a obţinut 7,5 milioane de dolari din 2.774 de săli în cele patru zile de sărbătoare. Drama cu un buget de 16 milioane de dolari este unul dintre filmele selecţionate de A24 care se va lansa la nivel naţional, în loc să fie lansat în versiune limitată. Studioul indie a fost optimist în ceea ce priveşte atractivitatea comercială a "The Iron Claw", care îl are în rolul principal pe Zac Efron şi spune povestea tragică adevărată a familiei Von Erich, o dinastie de luptători profesionişti care a fost afectată de o serie de tragedii.

În lansare limitată, drama romantică "All of Us Strangers", produsă de Searchlight, cu Andrew Scott (alias preotul sexy din "Fleabag") şi Paul Mescal ("Normal People"), a debutat cu încasări de 132.000 de dolari în patru cinematografe în weekend şi cu o estimare de 188.000 de dolari până luni. Aceasta se traduce prin 33.034 de dolari pe sală, o medie mai bună decât alte speranţe pentru sezonul premiilor, precum "The Zone of Interest" (32.483 de dolari), "American Fiction" (32.067 de dolari) şi "Anatomy of a Fall" (23.569 de dolari), dar în urma "Poor Things" (72.000 de dolari).