Eșecul BRUA2, o veste pentru proiectele de la Marea Neagră

Eşecul înregistrat în cursul acestei săptămâni în atragerea de interes pentru extinderea capacităţii de export a gazelor din România în Ungaria, faza a doua a proiectului BRUA, reprezintă un semnal negativ pentru noile proiecte din Marea Neagră, susţin oficialii din industria de energie consultaţi de portalul S/P Global Platts, scrie agerpres.ro.

Potrivit acestui portal, runda finală a licitaţiei suplimentară pentru rezervarea de capacitate (open season) pe conducta care va transporta gaze din România în Ungaria, procedură care ar fi extins capacitatea transfrontalieră, de la 1,75 miliarde metri cubi pe an până la 4,4 miliarde metri cubi pe an, a fost declarată un eşec iar procedura a fost terminată.Eşecul procedurii de rezervarea de capacitate (open season) pe conducta care va transporta gaze din România în Ungaria pare să se fi datorat unei situaţii de tip 'Catch 22'. Nimeni nu vrea să se angajeze să utilizeze capacitate fără garanţii că va exista o nouă producţie de gaze a României din Marea Neagră, în timp ce dezvoltatorii de proiecte este puţin probabil să avanseze cu proiectele fără garanţii că vor există capacităţi viitoare de export.Cel mai mare proiect în dezvoltare în Marea Neagră este descoperirea Neptun, care a fost pus în aşteptare din cauza modificărilor legislative din România şi a perioadei dificile prin care trece industria energetică în prezent, care a dus la diminuarea cheltuielilor companiilor. O decizie finală de investiţii cu privire la proiectul Neptun a fost amânată de mai multe ori."Prin definiţie, nu există nevoie de acea capacitate de export fără Neptun însă Neptun nu funcţionează fără acea conductă" a declarat o sursă din industria energetică.ExxonMobil, care şi-a scos la vânzare participaţia de 50% la Neptun, a declarat pentru S&P Global Platts că "nu are nimic de comunicat cu privire la vânzarea participaţiei din Romania".Alţi jucători pe sectorul upstream din Româna susţine că eşecul procedurii de open season pentru faza a doua a proiectului BRUA drept un pas înapoi pentru industrie.Directorul general de la Black Sea Oil & Gas (BSOG), Mark Beacom a spus că proiectul Midia nu va fi afectat dar cu toate acestea nu reprezintă un semnal de bun augur pentru noile proiecte. "Incapacitatea de a avea un proces de succes pentru BRUA-2 nu are un impact direct asupra proiectului nostru Midia deoarece suntem conectaţi la linia de tranzit T1 care ne oferă acces la capacitate pentru gazele noastre atât pe piaţa internă cât şi la export" a spus Beacom pentru Platts. Cu toate acestea, "lipsa unei pieţe libere şi transparente ca urmare a conectivităţii slabe spre pieţele externe subminează încrederea investitorilor n dezvoltarea de noi proiecte de gaze în România. Noile proiecte din Marea Neagră vor avea nevoie de BRUA-2 la fel cum BRUA-2 are nevoie de noile proiecte din Marea Neagră. Ele sunt legate în mod intrinsec"a spus Beacom.În pofida eşecului procedurii de open season pentru BRUA-2, o sursă din industria energetică a declarat că licitaţia pentru rezervarea de capacitate ar putea fi relansată în viitor, după ce va exista mai multă claritate cu privire la proiectul Neptun. "Presupunerea mea este că procedura de open season va fi relansată undeva în cursul anului următor iar OMV Petrom va licita pentru capacitate. Ungaria este foarte interesată ca gazele naturale să curgă în direcţia sa" a spus sursa citată de Platts.O altă sursă a spus că deşi în prezent nu există noutăţi cu privire la decizia finală de investiţii la proiectul Neptun, pregătirile pentru acest proiect continuă. "ExxonMobil continuă cu pregătirile pentru a înştiinţa autorităţile competente" a apreciat sursa.În paralel, procesul de vânzare a participaţiei deţinute de ExxonMobil la proiectul Neptun va continua. Compania americană a confirmat la finele anului trecut că a trimis informaţii terţelor părţi care ar putea fi interesate de participaţia sa.Compania de stat Romgaz a anunţat că vrea să preia o participaţie de 15%-20% la Neptun, iar potrivit presei alte companii interesate sunt Lukoil (Rusia) şi PGNiG (Poland)."Mă aştept ca tranzacţia să fie reluat la finele anului atunci când vom avea o mai bună vizibilitate asupra evoluţiilor macro şi a preţurilor" a spus sursa.