Este nevoie de mai mulți parlamentari care să reprezinte Diaspora?

Pentru 2-4 milioane de oameni, legea electorală alocă 4 deputați și 2 senatori. Este oare prea puțin?

În primul rând merită să observăm că problema, luată în mod strict, e falsă din punct de vedere constituțional și electoral. Constituția este foarte clară în acest sens.

ARTICOLUL 1

(1) Deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, în condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile ţării.

(2) În exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.

(3) Orice mandat imperativ este nul.

Observați cum fiecare parlamentar reprezintă întregul popor, fără diviziuni. În legea electorală este consacrat votul pe liste care asigură că fiecare vot are o influență egală asupra rezultatului, în limitele permise de aritmetică.

Astfel parlamentarul este chemat nu să reprezinte voința egoistă a circumscripției ci, cel mult, interesul general așa cum se vede prin ochii acelei circumscripții. El este o voce pentru circumscripția sa, nu un delegat al voinței acesteia.

Mai mult, influența politică nu se exercită neapărat direct prin parlamentari. În orice structură politică aceștia vor vota grupat pentru a mări șansele de succes. O organizație de partid de diaspora, dacă aduce mai multe voturi decât o organizație de județ, de exemplu, poate cere o mai bună reprezentare în forurile interne unde se iau deciziile cheie pentru partid, și, prin partid, să influențeze politica generală. Mai mulți parlamentari ai Diasporei, fără sprijinul onor organizații puternice care să negocieze cu voturile și cu mobilizarea electorală pe masă, nu pot fi decât niște parlamentari slabi.

Trecând mai departe, observăm că principiul implicit al alocării mandatelor în funcție de dimensiunea circumscripției este că cei care stau acasă sunt reprezentați rezonabil de cei ce vin la vot. Nu mă omor după acest principiu dar, în circumscripții continue, are un anume sens. Dacă, însă, menținem Diaspora ca o singură circumscripție, rezultă că voturile celor din Republica Moldova, de exemplu, se consideră reprezentative pentru voturile lipsă ale celor din Ontario. Asta nu prea are sens în nici una dintre lumile posibile.

Ce-i de făcut?

Mi se pare rezonabil să admitem că parlamentarii trebuie să fie în serviciul tuturor dar sunt doar vocea celor care votează. Nu de alta, dar pe aceia care nu votează poate fi greu să îi auzim. Astfel, cel mai corect este ca numărul de mandate al Diasporei, prin lege sau cutumă, să fie expresia numărului celor ce vin la vot. De preferință după ce am liberalizat și facilitat pe cât se poate accesul la vot al Diasporei (și nu numai al ei).

Și de ce să nu facem asta și pentru județe, de ce să nu fie și acestea reprezentate în funcție de participarea electorală?, ați putea întreba. Sincer, nu găsesc nici un motiv logic. Dar aceasta e altă discuție.

Cât de bine este reprezentată Diaspora?

Sub definiția de mai sus a bunei reprezentări, calculul devine ușor de făcut. În tabelul de următor am calculat câți alegători revin fiecărui parlamentar din Diaspora sau din circumscripțiile județene.















în Diaspora în România D/R Senat voturi valide 110.606 6.942.360

parlamentari 2 134

reprezentare 55.303 51.809 107%

































în Diaspora în România D/R Cameră

(excl minorități) voturi valide 110.606 6.842.750

parlamentari 4 308

reprezentare 27.652 22.217 124%



Vedem cum la Senat diferența de reprezentare este destul de mică. Un senator de Diaspora reprezintă cu 3500 de cetățeni în plus. Altfel spus, cota de reprezentare efectivă este cu 7% mai mare în afara granițelor. Mult mai mare este discrepanța la Camera Deputaților: aproape 5500 de voturi. Dacă am reface calculul adăugând un parlamentar de Diaspora (dar fără a umbla la numărul de parlamentari aleși în țară) am ajunge la o echivalență aproape perfectă.





în Diaspora în România D/R Cameră

(excl minorități) voturi valide 110.606 6.842.750

parlamentari 5 308

reprezentare 22.121 22.217 100%

Sunt scandaloase asemenea discrepanțe? Din punctul meu de vedere nu teribil. Pe fondul slabei înțelegeri a migrației, sunt sigur că putem găsi discrepanțe mai mari între județe. Dar asemenea judecăți trebuie să fie făcute de cei care votează din afara țării, nu de mine ca alegător de București.