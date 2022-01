Estonia se pregătește să restrângă industria cripto, urmând să introducă modificări radicale în definiția furnizorilor de servicii de active virtuale sau VASP

Începând cu luna februarie, Estonia urmează să introducă modificări radicale în definiția furnizorilor de servicii de active virtuale sau VASP, pentru a include mai multe servicii legate de criptomonede - o mișcare care ar putea afecta deținerea Bitcoin ( BTC ) în țară - potrivit specialistului european în conformitate. Sumsub.

Pe 21 septembrie, Ministerul Eston de Finanțe a publicat un proiect de lege pentru actualizarea Legii de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului (Legea AML) ca parte a efortului guvernului de a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului.

După cum a raportat Sumsub, legislația se află acum în procesul de revizuire interagenții, implementarea fiind stabilită pentru februarie 2022. Companiile cripto reglementate au până la 18 martie 2022 pentru a-și aduce operațiunile și documentele în conformitate.

Offering a non-custodial wallet in Estonia comes with a fine up to €400,000 pic.twitter.com/NiJSqIdKhW