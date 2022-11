Estonienii sunt gata de război, după ce rușii ar fi lovit Polonia: 'Estonia este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO'

Estonia este cea mai recentă țară europeană care a reacționat la vestea că rachete rusești care ar fi trecut în Polonia, membră a NATO.

Ministerul de Externe al Estoniei a postat un mesaj de îngrijorare și solidaritate pe Twitter, scriind: „Ultimele știri din Polonia sunt foarte îngrijorătoare. Ne consultăm îndeaproape cu Polonia și cu alți aliați. Estonia este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO. Suntem pe deplin solidari cu aliatul nostru apropiat Polonia.”

CONTEXT

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a decis convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului pentru Securitate Naţională, în contextul intensificării bombardamentelor ruse în Ucraina, în timp ce un oficial american a afirmat că două persoane ar fi fost ucise pe teritoriul Poloniei.

"Premierul Morawiecki a convocat urgent Consiliul ministerial pentru Securitate Naţională şi Afaceri în domeniul Apărării", a declarat marţi seară Piotr Mueller, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Varşovia.

Surse poloneze au raportat, marţi, o explozie în localitatea Przewodów, situată în apropierea frontierei cu Ucraina. Conform surselor citate, două persoane au murit în explozie. Poliţia poloneză a confirmat incidentul, precizând că anchetează circumstanţele producerii deflagraţiei împreună cu autorităţile militare.

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane a declarat sub protecţia anonimatului, pentru agenţia The Associated Press, că explozia este rezultatul căderii în mod accidental a unei rachete ruse pe teritoriul Poloniei. Informaţiile nu au fost confirmate de autorităţile guvernamentale din Polonia, care este stat membru NATO.

Rusia a efectuat bombardamente masive marţi în Ucraina, inclusiv în zone situate în apropierea frontierei cu Polonia.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland ????????