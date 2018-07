Ethan Hawke şi Juliette Binoche vor juca în următorul film al regizorului Hirokazu Kore-eda premiat cu Palme D'or 2018

Proaspăt laureat al Palme d'Or la Cannes, regizorul japonez al peliculei "Shoplifters", Hirokazu Kore-eda, a confirmat că în viitorul său film vor juca două dintre cele mai apreciate actriţe franceze, Juliette Binoche şi Catherine Deneuve, dar şi actorul american Ethan Hawke, relatează Variety în ediţia sa online, potrivit Agerpres.

"La Verite" va fi turnat în întregime în Franţa în octombrie şi noiembrie acest an. Filmul este produs de compania franceză 3B Productions şi de casa de producţie a lui Kore-eda, Bunbuku. Compania Wild Bunch se va ocupa de vânzarea internaţională a filmului.Binoche şi Hawke formează în film un cuplu căsătorit care se întoarce în Franţa din SUA când mama soţiei, o binecunoscută actriţă interpretată de Catherine Deneuve, îşi publică autobiografia. În timpul reuniunii, sunt spuse mai multe adevăruri. Scenariul este bazat pe o piesă de teatru pe care Kore-eda a scris-o cu aproape 15 ani în urmă, dar nu a fost produsă niciodată.Participarea lui Binoche, Deneuve şi Hawke a fost vehiculată de luni de zile, Wild Bunch dând publicităţii informaţii despre distribuţie şi onorariile actorilor. La o vizionare a "Shoplifters" de la Tokyo, Kore-eda şi-a exprimat recent nemulţumirea în legătură cu acest aspect: "Mă nedumereşte cât de multe informaţii s-au scurs în presă, precum numele actorilor din distribuţie şi cât primeşte fiecare".

Într-un comunicat dat publicităţii luni, el s-a concentrat totuşi asupra sarcinii sale imediate. "Să regizezi un film depăşind diferenţele de limbă şi cultură este o provocare care te stimulează. Dacă voi regiza sau nu la fel ca în Japonia este ceva la care mă voi gândi pe platoul de filmare", a precizat el.



Hirokazu Kore-eda este considerat de multă vreme unul dintre cei mai buni regizori de drame din lume, având la activ pelicule precum "Nobody Knows", "Air Doll" şi "Our Little Sister". Regizorul american Steven Spielberg a cumpărat drepturile pentru a realiza un remake după filmul său "Like Father, Like Son".