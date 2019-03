Eugen Teodorovici face mișto de protestatari: 'Dacă întrebi un om pe stradă de ce protestează, nu știe. Protestele sunt inutile'

Eugen Teodorovici a declarat că statul este slăbit pe zi ce trece din cauza faptul că nu există dialog între președintele Klaus Iohannis și Guvern, Parlament, cât și a protestelor pe care ministrului Finanțelor le-a catalogat ca fiind „inutile”.

„Tot sper la un dialog normal între președinte și Guvern, între președinte și Parlament, între cei trei actori, restul societății. Eu am avut o discuție la birou cu anumite entități publice care efectiv se plâng de slăbirea statului. Deci statul nostru se slăbește pe zi ce trece. Cu această abordare profesională, dorință de a distruge statul în sine, dorința de a distruge România. Protestele inutile. Dacă întrebi un om pe stradă de ce protestează. «Spune-mi și mie de ce protestezi?». Nu știe să spună de ce. Am avut eu o discuție de genul acesta cu cineva din mașină care mi-a spus «domnule, dați foc la țară». «Am înțeles, bun. Dă-mi și mie un argument». «Ah nu, domnule, lăsați». Ce chestiune e aceasta? Arunci un cuvânt, dar fără să explici”, a afirmat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Ministrul Finanțelor a adăugat că ar trebui să existe amenzi pentru politicienii care spun lucruri neadevărate, la fel cu e reglementat de CNA pentru televiziunile care nu prezintă știrile imparțial. Teodorovici a precizat că acesta e motivul pentru care a venit cu ideea renunțării la imunitatea parlamentară și cea la nivel prezidențial.

„Mă uitam pe posturile de televiziune. CNA are un regulament, are un articol care spunea că ești obligat să prezinți imparțial orice fel de știre, dacă nu, în caz contrar, iei nu știu ce amenzi. Să facem asta și în Parlament, la nivel de președinte. Când este clar ceva, de asta am spus haide să renunțăm la imunitatea parlamentară. Renunți la ea ca să nu mai poți minți, să nu mai poți minți la tribuna Parlamentului. Spui ceva adu dovezi. Și președintele la fel. Nu ai voie să vorbești fără dovezi, dar se pare că țara această nu știu în ce parte o ia”, a conchis social-democratul.

Reacția ministrului Finanțelor vine după ce recent au avut loc mai multe proteste din cauza modificărilor aduse de Guvern legislației în domeniul justiție.