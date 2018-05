Eugen Teodorovici îl FACE PRAF pe Klaus Iohannis: 'Îl somez să se poziționeze pe ceea ce se întâmplă în justiție' - VIDEO

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis. Teodorovici îl somează pe președinte să respecte Constituția și să vorbească despre ceea ce se întâmplă în justiție.

”Avem o absorbție de 17.02% a fondurilor europene. Îi fac o observație domnului președinte Iohannis, cred că a fost dezinformat, fac apel să abordeze altfel aceste subiecte altfel decât politic. Acestea sunt subiecte ce nu trebuie discutate pe agenda politică a unei țări, celel legate de fondurile europene, politica fiscală-bugetară, modul în care facem achizițiile publice. Am avut o discuți, împreună, în anii trecuți, în care încercam să dau asigurări că România va atinge o absorbție de 80% pe cadrul financiar anterior, 2007-2013. El spunea că vom ajunge la maxim 70%. Astăzi avem peste 90%, e o diferență destul de mare. Rugămintea e, cu tot respectul, să putem fi lăsați să facem ce am promis. Încă o dată în plus, nici declarațiile legate de fondurile europene nu se justifică.

Citește și: Andreea Esca și alte vedete Pro TV au probleme cu legea: Cine le-a dat în judecată și ce despăgubiri se cer

Am tot căutat, pentru că am văzut declaraţiile domnului preşedinte în ultimele zile şi am căutat foarte mult în Constituţia României să găsesc care sunt atribuţiile preşedintelui, dacă sunt sau nu corelate cu reacţiile vizavi de politica fiscal-bugetară, de întrebarea dacă mai avem sau nu bani pentru pensii şi salarii. Nu am găsit nicăieri. În baza articolului 80 din Constituţia României, preşedintele are în principal următoarea obligaţie: să asigure buna funcţionare a autorităţilor publice.

Așteptăm un răspuns la următoarea întrebare foarte simplă și justificată: să văd foarte clar modul în care se poziționează, să ne comunice, care este poziția, punctul de vedere față de ceea ce se întâmplă astăzi în justiție. Atâta timp cât avem oameni care au stat în închisoare nejustificat, asta înseamnă că trebuie să schimbăm legile, mecanismul, instituțiile, conceptul. Din păcate, nu văd o poziție foarte clară. Văd doar atacuri nejustificate pe zona de politică guvernamentăală. PSD și ALDE au arătat, împreună, că lucrurile la nivel de guvern se întâmplă. Până nu primesc un răspuns la această întrebare, cum se poziționează domnul președinte față de ceea ce se întâmplă în justiție, nu putem să discutăm de nimic altceva. Pensiile, salariile reprezintă atributul Guvernului.”, a spus Eugen Teodorovici.

Citește și: Este oficial! Câți ani va fi valabil pașaportul persoanelor majore .

Declarațiile violente ale lui Teodorovici vin după ce Iohannis a întrebat Guvernul dacă mai are bani pentru salarii și pensii.