Teodorovici pulverizează PSD: 'Nu vreau să-mi fie rușine pentru faptele mele!'

Senatorul PSD Eugen Teodorovici, fost ministru, a anunțat sâmbătă pe Facebook că nu a votat pentru învestirea Guvernului Orban II pentru că refuză „să pună în joc aranjamente politice” și că PSD nu mai are dreptul de acum să critice ce vor face liberalii

„Nu vreau să-mi fie rușine pentru faptele mele! Și nici pentru ceea ce decid să fac atunci când de acțiunile mele poate depinde soarta unei țări întregi! Nu am dat votul unui premier incompetent, laș și trădător de țară și nu am legitimat, în acest fel, un guvern al rușinii, al umilinței și al trădării, pentru că refuz să pun în "joc" aranjamente, scenarii și complicități politice transpartinice! (...) Nu vreau să fiu alături de cei care au ales să acționeze astăzi ca politicieni de rând și Nu ca oameni de stat, verticali și demni în fața celor care i-au ales! Iar cei din așa-zisa ”opoziție” care au votat azi ”pentru” guvernul Orban, chiar nu mai au dreptul să critice nimic din ceea ce va face acest guvern i implicit, răspund pentru toate deciziile – de altfel, după cum am văzut până acum, numai rele- ale acestuia!”, a scris Eugen Teodorovici, pe Facebook.

Pe de altă parte, liderul PSD Marcel Ciolacu i-a îndemnat pe social-democrați să voteze Guvernul Orban, pentru că România are nevoie de un guvern stabil și funcțional, în contextul generat de criza răspândirii coronavirusului.

Guvernul Ludovic Orban II a primit sambata voturile de învestitură în Parlament. Majoritatea au venit de la PSD.

Vezi si: Ce drepturi poate interzice Klaus Iohannis prin decretul privind starea de urgență: raționalizarea alimentelor și interzicerea circulației, permise de lege .