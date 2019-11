Eugen Teodorovici răsucește cuțitul în rana lui Dan Barna: 7 motive pentru care PSD a ajuns în turul II

Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține că peste 2 milioane de români au votat pentru ca Viorica Dăncilă să ajungă în turul II pentru că PSD a luat 7 măsuri de mare impact la guvernare.

”7 motive pentru care peste 2 milioane de români au votat Viorica Dăncilă și au votat PSD:

1. În guvernarea PSD, România a avut una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, iar românii au putut să resimtă asta în creșterea directă a calității vieții;

2. Investițiile nete din economie au crescut în guvernarea PSD cu 10,4 miliarde de lei, ajungând la 39,7 miliarde de euro în semestrul 1 2019, față de 29,3 miliarde de lei în 2016, ceea ce s-a tradus prin cel mai mic șomaj din istoria post-decembristă a României;

3. Am lăsat România cu una dintre cele mai mici datorii guvernamentale, de 35% din PIB față de 37,3% din PIB cât era pe vremea guvernului Cioloș, asta în timp ce am majorat salariile, pensiile și am derulat programe ample de dezvoltare a comunităților locale;

4. Măsurile fiscal-bugetare adoptate de PSD au determinat oamenii de afaceri străini să investească în România 3,6 miliarde de euro, cu aproape un miliard în plus față de 2016, ceea ce s-a regăsit într-o clasă de mijloc tot mai puternică și mai viguroasă;

5. Am adus bugetului de stat cu 63 de miliarde de lei în plus, adică 229 miliarde de lei față de 166 de miliarde de lei când am preluat guvernarea, bani pe care i-am folosit în politicile publice menite să reducă inechitatea socială;

6. Cheltuielile pentru investiții au fost mai mari cu 5,7 miliarde de lei, fiind de 23 de miliarde față de 17,3 miliarde în 2016.

7. Prin politicile publice, cele de salarizare și cele fiscale, am căutat să unim societatea, nu să o divizăm.”, scrie Eugen Teodorovici.