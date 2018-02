Eugen Tomac, atac la adresa PSD după înfiinţarea Comisiei de anchetă privind SPP: Liviu Dragnea continuă lupta cu adversari inventaţi

Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comentează decizia PSD-ALDE de înfiinţare a Comisiei de anchetă privind Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), spunând că Liviu Dragnea "continuă lupta cu adversari inventaţi pentru a justifica eşecul guvernării PSD" şi că "ar fi în stare chiar să mute SPP în Teleorman pentru a avea această instituţie sub control". Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comentează decizia PSD-ALDE de înfiinţare a Comisiei de anchetă privind Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), spunând că Liviu Dragnea "continuă lupta cu adversari inventaţi pentru a justifica eşecul guvernării PSD" şi că "ar fi în stare să chiar şi să multe SPP în Teleorman pentru a avea această instituţie sub control".

"Milioane de români încasează salarii mai mici, iar PSD, în loc să dea seama de ceea ce se întâmplă, produce pentru oamenii de rând dezinformare prin telenovele cu duşmani închipuiţi. Ultimul duşman închipuit inventat în laboratoarele PSD: Serviciul de Protecţie şi Pază. Decizia actualei puteri de a inventa o nouă comisie parlamentară specială, de această dată pentru anchetarea SPP, are, pentru liderul PSD, o dublă miză. Pe de o parte, Dragnea continuă lupta cu adversari inventaţi pentru a justifica eşecul guvernării PSD. Pe de altă parte, acelaşi Dragnea şi-ar dori să îşi subordoneze justiţia, serviciile de informaţii, instituţiile publice şi să le treacă sub autoritatea PSD. Preşedintele PSD ar fi în stare să chiar şi să mute SPP în Teleorman pentru a avea această instituţie sub control", a declarat preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac.

El spune că, în realitate, Liviu Dragnea trăieşte o reală tragedie, fiind victima propriilor ambiţii legate de dorinţa sa de putere şi de control. Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au anunţat joi că înfiinţarea Comisiei de anchetă privind Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) va fi decisă în plenul reunit marţi, la ora 14.00. Potrivit proiectului de înfiinţare a Comisiei, aceasta va fi condusă de un membru PSD, un vicepreşedinte PNL şi un secretar de la ALDE, confor news.ro.