Eugen Tomac, discurs incendiar în Parlamentul European: 'Exportul de frică și divizare practicat de Federația Rusă atinge cote alarmante'

Liderul PMP, Eugen Tomac, a vorbit , în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, despre situația disperată a românilor din regiunea transnistreană. Tomac a acuzat că, în zonă, exportul de frică și divizare practicat de Federația Rusă atinge cote alarmante

"Am ales să vorbesc astăzi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, despre situația disperată a românilor din regiunea transnistreană. Acolo, exportul de frică și divizare practicat de Federația Rusă atinge cote alarmante. Acolo, discriminarea este la ordinea zilei.

Eu am fost la Tiraspol în repetate rânduri. Am făcut-o din convingere, pentru a transmite un mesaj de susținere românilor din această regiune ocupată de Federația Rusă. Sunt unul dintre puținii politicieni cu interdicție de intrare în Federația Rusă, tocmai pentru că am condamnat public modul în care liderii ruși calcă în picioare drepturile și libertățile cetățenilor.

Prin urmare, am îndemnat la solidaritate spre a nu-i abandona pe românii de dincolo de Nistru și am solicitat Serviciului European de Acțiune Externă să documenteze și să elaboreze un Raport privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană", a scris Eugen Tomac pe Facebook.