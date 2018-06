Eugen Tomac nu se teme de tardatorii furați de PSD

Eugen Tomac, preșdintele excutiv al PMP, a declarat sâmbătă, la congresul extraordinar al partidului, că membrilor formaţiunii nu trebuie să le fie frică de PSD că "fură trădătorii" şi le-a cerut acestora să aibă forţa de a crede în şansa lor.

"Nu trebuie să ne fie frică de PSD că ne fură trădătorii. De trădători am avut parte şi în alte situaţii, noi vom lupta mai departe, îi vom trimite pe toţi cei care vor să ne trădeze acolo unde le este locul, la coşul de gunoi al istoriei. Şi vom lupta pentru ca acest ideal pe care preşedintele Traian Băsescu, fiind în funcţie, l-a trasat pentru români încă din 2013 şi să nu uităm, când nimeni nu se aştepta că este posibil ca românii din nou să-şi dorească să fie uniţi în jurul unui ideal preşedintele Băsescu, în 2005, de la Palatul Cotroceni, a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui. Noi vom lupta pentru eliminarea acestor consecinţe pentru că noi credem în viitorul nostru, credem într-un viitor liber pentru toţi românii şi vrem o frontieră exact aşa cum ne-au trasat-o înaintaşii noştri, de la frontiera de pe Nistru până aproape de Tisa", a spus Tomac, care şi-a prezentat moţiunea "Reîntregim România", cu care candidează la preşedinţia formaţiunii şi care are ca obiectiv central unirea Republicii Moldova cu România.



El le-a cerut celor prezenţi la congresul PMP să nu le pară rău de cei care au trădat partidul, relatează agerpres.



"Să nu vă pară rău de cei care au trădat PMP. Şi Isus Hristos a fost trădat. Noi trebuie să avem forţa, determinarea, curajul şi dăruirea de a crede în şansa noastră. Nimeni nu a crezut că PMP poate deveni o forţă, doar noi am crezut în noi, noi am făcut posibil ca acest partid să prindă viaţă, noi vom duce mai departe acest steag al dreptăţii, acest steag care şi-a propus obiectivul de ţară unirea Republicii Moldova", a adăugat liderul PMP.



El a menţionat faptul că PMP vrea ca în România libertăţile cetăţenilor să nu fie încălcate, iar abuzurile să dispară.



"Eu sunt unul dintre românii care nu s-a născut în România de astăzi, eu sunt unul dintre românii care am venit la Bucureşti pentru a studia istorie, pentru că acasă nu am avut parte de un manual de istorie a României. (...) Vom lua cele mai sănătoase decizii atunci când va trebui să înlăturăm actuala majoritate de la putere. Pentru a ne atinge acest obiectiv sfânt de ţară, reîntregirea ţării, trebuie să fim noi puternici, noi să luptăm pentru întărire partidului, să avem structuri care să intre în toate competiţiile politice. Sunt convins că vom rescrie o parte din istoria ţării noastre, avem obligaţia să ne ridicăm din genunchi, să le spunem celorlalte naţiuni că românii nu pot trăi izolaţi în umilinţă, aşa cum au decis doi tirani - Hitler şi Stalin", a menţionat el.