Video - Eugen Tomac: Cui servește menținerea în afara frontierelor Uniunii Europene a României și Bulgariei?

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a condamnat și el miercuri, într-o dezbatere din Parlamentul European, ținerea României în afara spațiului Schengen.

„Pun aceasta întrebare: cui servește menținerea in afara frontierelor Uniunii Europene a Romaniei si Bulgariei?

Servește asta oare Comisiei Europene? Este in interesul Parlamentului European? Este in interesul cetățenilor Uniunii Europene? Cred ca se greșește fundamental atunci când din rațiuni politice mărunte doua națiuni sunt ținute in mod nejustificat, incorect la porțile UE.

Suntem cetățeni europeni si am confirmat acest lucru. Peste 1 milion de cetățeni ai Ucrainei au trecut prin frontierele României in aceasta invazie absurda declanșata de Putin. Peste 4.000 de copiii fără părinți au fost primiți de polițiștii romani in punctele de frontiera ale UE. Avem dreptul sa fim tratați in mod corect si fac încă o data acest apel încheind cu expresia: Cui servește menținerea României si Bulgariei in afara frontierelor Uniunii Europene?”, a declarat Tomac.