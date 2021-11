Euroins România a plătit în acest an peste un miliard de lei pentru mai mult de 120.000 de daune

Euroins România a plătit în acest an, până în luna septembrie, 750 de milioane de lei pentru mai mult de 90.000 de daune, în timp ce în octombrie şi în prima săptămână din noiembrie a achitat peste 350 de milioane de lei pentru peste 30.000 de dosare de daună, a anunţat vineri compania, conform agerpres.

Potrivit sursei citate, numărul despăgubirilor plătite zilnic a crescut cu 20%. Totodată, în 2020, dauna medie pentru vătămări corporale produse în urma unui accident a fost de 45.657 lei, în timp ce în 2021 a crescut la 67.566 lei.

"Îmbunătăţirea procedurilor interne a dus, de asemenea, la o scădere considerabilă a numărului de plângeri depuse împotriva Euroins. Comparativ cu media lunară, în octombrie 2021 numărul reclamaţiilor a scăzut cu 85%", se menţionează în comunicat.În ultimele 12 luni, Euroins România a beneficiat de patru majorări de capital, în valoare totală de peste 300 de milioane de lei, "care demonstrează sprijinul continuu al acţionarilor". Reprezentanţii companiei susţin că tot acest capital suplimentar a ajutat Euroins să ofere servicii mai bune, "să aducă valoare adăugată şi să crească satisfacţia clienţilor".Conform sursei citate, Euroins România a investit şi în dezvoltarea serviciilor online de deschidere a dosarelor de daune şi de gestionare a acestora. Astfel, peste 70% din dosarele de daune sunt deschise online, fapt care permite specialiştilor Euroins să proceseze un volum crescut de cereri."În conformitate cu strategia de reducere a expunerii în sectorul RCA precum şi diversificarea portofoliului, în vederea realizării unei creşteri sănătoase şi durabile pe piaţa asigurătorilor din România, Euroins a înregistrat o diversificare a clienţilor şi a produselor de asigurare achiziţionate de aceştia", se mai precizează în comunicat.Potrivit companiei, comparativ cu anul trecut, în primele nouă luni din 2021 segmentul CASCO Euroins a crescut de 10 ori, numărul asigurărilor de sănătate şi de călătorie vândute a urcat de cinci ori, iar numărul asigurărilor de locuinţe emise s-a dublat. În comparaţie, segmentul RCA al Euroins a crescut cu doar 5%, de la 4 milioane la 4,2 milioane de poliţe. Reprezentanţii companiei susţin că aceste rezultate arată că "Euroins este recunoscut şi ca un jucător important Non-RCA pe piaţa din România"."Euroins este mai puternic ca niciodată şi întreaga echipă îşi investeşte toată energia ca aceste transformări să fie de durată. Astăzi vedem primele rezultate, dar suntem abia la începutul acestei transformări, suntem conştienţi că mai avem mult de muncă. Procesul de schimbare nu este niciodată uşor şi este nevoie de forţă suplimentară, multă răbdare şi mai presus de toate - încrederea tuturor părţilor implicate. Aici mă refer la clienţi, service-uri auto, brokeri şi mai ales echipa Euroins. Continuăm să ne consolidăm echipa, îmbunătăţim şi digitalizăm procedurile interne. Continuăm să ascultăm piaţa, ne ascultăm partenerii, ne propunem să avem un dialog constructiv cu autorităţile şi suntem recunoscători, de asemenea, că avem sprijin enorm din partea tuturor acţionarilor, inclusiv cel mai nou membru al familiei noastre - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare", a declarat Tanja Blatnik, director general Euroins România.Reprezentanţii companiei precizează că Euroins România Asigurare-Reasigurare anunţă rezultate pozitive în privinţa timpilor de procesare a cererilor de despăgubire şi scurtarea semnificativă a timpului în care plăţile sunt efectuate."Această îmbunătăţire considerabilă a timpilor de compensare vine ca urmare a multor schimbări interne demarate în acest an, împreună cu numirea unui nou CEO şi mobilizarea resurselor financiare pentru extinderea echipei de experţi, digitizarea companiei, reevaluarea proceselor interne şi îmbunătăţirea experienţei clienţilor", se menţionează în comunicat.Potrivit companiei, implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în acţionariatul companiei-mamă este un mesaj fără precedent de încredere şi oportunitate de dezvoltare a pieţei de asigurări din România confirmând totodată că Euroins face paşi importanţi pentru a deveni un reper pe piaţa locală a asigurărilor.Euroins Insurance Group (EIG) AD este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente care operează în regiunea EEC/EEA/FSU. Compania se concentrează pe oferirea unei game largi de produse generale, de sănătate şi de asigurări de viaţă. Grupul are sediul central în Bulgaria şi operează în 11 ţări europene şi are filiale de asigurări în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Belarus şi Georgia. EIG operează şi în Grecia şi Polonia şi are operaţiuni de asigurări de nişă în Spania şi Italia.În prezent, grupul de asigurări are peste 4 milioane de clienţi şi peste 3.000 de angajaţi. EIG este o filială a Eurohold Bulgaria, un grup independent de top care operează în regiunea CEE/SEE/FSU, listat la bursele de la Sofia şi Varşovia. Eurohold Bulgaria este activă în asigurări, leasing, vânzări de autoturisme, gestionarea activelor şi operaţiuni de investiţii.Recent, Eurohold a finalizat achiziţionarea a şapte subsidiare ce aparţineau grupului energetic ceh CEZ din Bulgaria pentru 335 milioane euro. În urma tranzacţiei, Eurohold, prin filiala sa deţinută în întregime de compania Eastern European Electric B.V. (EEEC), a achiziţionat cel mai mare distribuitor, furnizor şi comerciant de energie electrică din Bulgaria. După achiziţionarea şi integrarea activelor Grupului CEZ, Eurohold se va concentra pe două segmente principale - asigurări şi energie, dorindu-şi să îşi dubleze numărul de clienţi pe care îi deserveşte la peste 7 milioane şi să îşi crească numărul de angajaţi la peste 6.000 de persoane în 11 ţări din centrul, estul şi sud-estul Europei (CESEE) şi fosta Uniune Sovietică (FSU).Pe termen lung, Eurohold îşi propune să dezvolte EEEC într-unul dintre principalii furnizori de servicii de utilităţi din regiune şi va căuta oportunităţi de a-şi extinde operaţiunile în ţările vecine. Activele şi veniturile totale ale holdingului care tocmai s-a extins sunt estimate că vor depăşi 1,5 miliarde euro, în timp ce profitul operaţional combinat (EBITDA) se estimează că va ajunge la aproximativ 120 milioane euro pe an. Conform strategiei sale, Eurohold se aşteaptă să genereze venituri şi profit operaţional combinat (EBITDA) de aproape 2 miliarde euro şi, respectiv, 200 milioane euro pe an până în 2025.