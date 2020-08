Eurolife FFH lansează o asigurare de tip storno ce returnează valoarea cheltuielilor efectuate cu vacanţele

Eurolife FFH lansează un nou produs pe piaţa locală - RambursOrice - o asigurare de tip storno ce returnează valoarea cheltuielilor efectuate cu vacanţele, deplasările şi experienţele plănuite pe teritoriul ţării noastre, conform unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

RambursOrice este disponibil la vânzare 100% online şi acoperă inclusiv riscul diagnosticării cu SARSCoV-2. Produsul poate fi activat pentru cheltuielile aferente călătoriilor (bilete de avion, citybreak, sejur, tabăra / excursie, delegaţie), evenimentelor (concerte, spectacole, teatru, cursuri, conferinţe), dar şi experienţelor (bilete spa & beauty / relaxare, bilete pentru parcuri de aventura, hopbby-uri, food & drink), independent de pachetul achiziţionat.



Procesul de cumpărare este unul simplu şi rapid, online, prin accesarea platformei dedicate https://www.eurolife-asigurari.ro/rambursorice.

"Eurolife FFH lansează astazi un produs nou pentru piaţa locală, care sperăm să fie bine primit de către români. RambursOrice răspunde unei nevoi existente: aceea de a-ţi putea recupera banii atunci când ceva neprevăzut îţi schimbă planurile şi nu mai poţi pleca în vacanţă, participa la concert sau nu îţi mai poţi trimite copilul în tabără. Sunt situaţii reale, din viaţa reală, cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, şi pentru care acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de o protecţie a sumelor investite. Prin lansarea RambursOrice, continuăm astfel să venim către consumator cu produse noi, inovative şi relevante, uşor de înţeles, şi mai ales de achiziţionat în mediul online, fideli promisiunii noastre de a aduce valoare adăugată în fiecare dintre microsistemele clientului", a declarat Anita Niţulescu, CEO Eurolife FFH.



Potrivit comunicatului, Eurolife FFH protejează investiţia în rezervarea făcută (cheltuieli cu cazare şi transport sau penalităţi în caz de amânare sau reprogramare), dacă din motive obiective, inclusiv diagonisticare cu SarsCov-2, beneficiarul asigurării nu mai poate da curs planului său şi returnează acestuia 90% din suma cheltuită.

Riscurile acoperite de asigurarea RambursOrice sunt: evenimente de familie (naşterea unui copil sau nepot al asiguratului pe durata asigurării, cu maxim 7 zile înainte de data evenimentului, decesul asiguratului sau rudelor apropiate ale acestuia, survenit pe durata asigurării); evenimente materiale (pagube grave produse reşedinţei principale sau secundare, cu maximum 48 de ore înainte de eveniment / plecarea în călătorie din cauza unor incendii, inundaţii, cutremur sau alte fenomene naturale; spargeri; vandalism); evenimente medicale (accidente sau îmbolnăviri suferite de asigurat sau de rude de gradul 1 care implică spitalizare, repaos la domiciliu, investigaţii şi tratamente pe o perioadă care include data sau perioada evenimentului), inclusiv acoperire opţională pentru îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2.



De asemenea, asigurarea acoperă alte evenimente neprevăzute precum: zboruri amânate/întârziate; vehicul care se strică sau este implicat într-un accident în drum spre destinaţia de călătorie; greve sau defecţiuni ale transportului în comun, furtul documentelor fizice (ex. biletul la spectacol, voucher de cazare etc) ca urmare a unei agresiuni sau prin efracţie din domiciliul sau din maşina Asiguratului.



Eurolife FFH este o companie de pe segmentul asigurărilor cu o experienţă de peste 12 ani pe piaţa locală. Eurolife FFH include companiile Eurolife FFH Asigurări de Viaţă şi Eurolife FFH Asigurări Generale, fiind o subsidiară a Eurolife FFH Insurance Group. Eurolife FFH Insurance Group face parte din Fairfax Financial Holdings Limited.