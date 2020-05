Europa isi pastreaza granitele inchise pana pe 15 iunie!

Comisia Europeana a invitat vineri statele membre ale spatiului Schengen si statele asociate spatiului Schengen sa prelungeasca cu inca 30 de zile, si anume pana la 15 iunie, restrictia temporara privind calatoriile neesentiale catre UE, se arata într-un comunicat al Comisiei.

Comisia precizeaza ca situatia cauzata de pandemia de Coronavirus ramane fragila, atat in Europa, cat si la nivel mondial, chiar daca unele state membre UE si unele state asociate spatiului Schengen fac pasi preliminari in directia relaxarii restrictiilor. De aceea, CE propune mentinerea masurilor ce vizeaza frontierele externe. De asemenea, eliminarea restrictiilor de calatorie trebuie sa se faca esalonat, dupa cum se subliniază in Foaia de parcurs europeana comuna: controalele la frontierele interne vor trebui sa inceapa sa fie eliminate treptat si intr-un mod coordonat, si apoi, intr-o a doua etapa, sa fie relaxate restrictiile la frontierele externe. „Obiectivul general – de a limita raspandirea Coronavirusului prin intermediul unui nivel scazut de interactiune sociala – este inca valabil. In ciuda progreselor inregistrate in multe tari europene, situatia la nivel mondial este foarte fragila. Este imperativ ca masurile sa fie luate treptat, diferitele restrictii urmand sa fie ridicate etapizat”, a declarat Margaaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viata european.

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat la randul sau: „Este necesara o abordare coordonata si etapizata. Restabilirea functionarii normale a spatiului Schengen de libera circulatie reprezinta primul nostru obiectiv, de indata ce situatia sanitara va permite acest lucru. Restrictiile asupra liberei circulatii si controalele la frontierele interne vor trebui ridicate gradual, urmand ca intr-o etapa ulterioara sa eliminam restrictiile la frontierele externe si sa permitem accesul in UE a cetatenilor din afara UE pentru calatorii neesentiale”.

Restrictia de calatorie, precum si invitatia de a o prelungi, se aplica „zonei UE+”, care include toate statele membre ale spatiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croatia, Cipru si Romania) si cele 4 state asociate spatiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia) – in total, 30 de tari. Comisia invita continuarea abordarii coordonate in ceea ce priveste prelungirea, deoarece actiunea la frontierele externe poate fi eficace numai daca este pusa in aplicare de toate statele membre ale UE si ale spatiului Schengen la toate frontierele, cu aceeasi data de incetare si in mod uniform.

Comisia va continua sa sprijine statele membre in punerea in aplicare a restrictiei privind calatoriile neesentiale catre UE, inclusiv prin organizarea de reuniuni prin videoconferinta cu ministrii afacerilor interne. Orice noua prelungire a restrictiei de calatorie dupa data de 15 iunie 2020 ar trebui sa fie evaluata din nou, in functie de evolutia situatiei epidemiologice, se mai arata in comunicat.

Cetatenii UE, cetatenii tarilor din afara UE care fac parte din spatiul Schengen si membrii de familie ai acestora, precum si resortisantii tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung in UE sunt exceptati de la aplicarea restrictiei de calatorie in scopul intoarcerii lor acasa. In plus, pentru a limita la minimum impactul restrictiei asupra functionarii societatilor noastre, statele membre nu ar trebui sa aplice restrictiile anumitor categorii de calatori care au o functie sau o necesitate esentiala. Personalul esential, cum ar fi medicii, asistentii medicali, lucratorii din domeniul asistentei medicale, cercetatorii si expertii care contribuie la combaterea Coronavirusului, precum si persoanele care transporta marfuri, lucratorii transfrontalieri si lucratorii sezonieri din sectorul agricol ar trebui, de asemenea, sa aiba in continuare dreptul de a intra in UE.

Speranta Anghel