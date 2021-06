Europarlamentar, despre raportul care redefineşte noţiunile de bărbat şi femeie: 'Cioloş şi USRPLUS trebuie să-şi explice votul, nu să se victimizeze'

Europarlamentarul PNŢCD Cristian Terheş explică faptul că Raportul Matic, votat de europarlamentarii USRPLUS, redefineşte noţiunile de bărbat şi femeie. Acesta le cere lui Dacian Cioloş şi colegilor acestuia să-şi explice votul în faţa românilor, nu să se victimizeze, după ce liderul PLUS s-a plâns că este atacat pe nedrept.

"Ciolos si USRPLUS trebuie sa-si explice votul din Parlamentul European pe Raportul Matic in fata romanilor, nu sa se victimizeze!

Dacian Ciolos, impreuna cu alti reprezentanti USRPLUS, incearca sa convinga lumea ca nu au votat in Raportul Matic ceea ce, in fapt, au votat. Trec peste atacurile lor la persoana si raman la chestiuni factuale, ce sunt scrise in raport:

1. Raportul Matic, la paragraful N, contine precizarea explicita ca barbatii pot "sa ramana insarcinati", iar in astfel de cazuri ar trebui "sa beneficieze de masuri in ceea ce priveste sarcina si serviciile de ingrijire legate de nastere".

Deci, pot sau nu barbatii sa ramana insarcinati si, ulterior, daca nu fac avort, sa nasca?

Ca daca nu pot, USRPLUS sa ne lamureasca de ce au votat asa ceva, iar daca pot, sa ne lamureasca USRPLUS cum vor putea barbatii ramane gravizi si apoi naste.

2. La paragraful P din Raportul Matic se spune ca "PERSOANELE GRAVIDE se confrunta cu diverse interventii medicale fortate in timpul nasterii...".

In afara de femei, sunt si alte persoane care raman gravide si pot da nastere, de se confrunta cu "interventii medicale fortate in timpul nasterii"?

Coroborarea celor doua paragrafe este evidenta. Daca, conform paragrafului N, barbatii pot ramane insarcinati, evident ca la paragraful P nu mai puteau spune ca "femeile gravide" se confrunta cu interventii la nastere, asa ca au inlocuit femeie cu persoana, ca sa-i includa si pe barbati.

3. La paragraful 28 se face o invitatie statelor membre ale UE sa "asigure accesul la programele de EDUCATIE privind menstruatia pentru TOTI COPIII, astfel incat PERSOANELE CARE AU MENSTRUATIE sa poata face alegeri in cunostinta de cauza cu privire la menstruatie si la corpul lor".

In afara de femei, sunt si alte persoane care au menstruatie?

Si cine ar fi aceste "persoane", altele decat femeile, despre care copiii vor fi invatati in scoala ca pot avea menstruatie?

Raportul Matic este cel mai radical sexo-marxist document elaborat si adoptat de o institutie europeana.

Pe langa alte lucruri grave, acest raport redefineste notiunea de "femeie" si "barbat"!

Conform acestui raport, cel putin in UE, barbatul poate naste, iar menstruatie pot avea si alte persoane decat femeile.

USRPLUS a votat nu doar ca aceste lucruri exista, dar si ca aceste lucruri sa fie invatate de copii la scoala.

Considerati potrivita o asemenea educatie la scoala, si daca da, de la ce varsta?

Le solicit celor de la USRPLUS sa raspunda public la cele de mai sus, iar acelasi lucru il puteti cere si voi. Votul lor va si ne afecteaza pe toti, prin urmare au obligatia sa raspunda public.

La adresa de mai jos gasiti discursul pe care l-am tinut in Parlamentul European cu privire la Raportul Matic, in care am spus ca prin votarea acestui raport, care prevede ca barbatii pot ramane insarcinati, UE se face de "rasul curcilor" in jurul lumii.

https://www.facebook.com/CristianVTerhes/posts/841014263189962", scrie Terheş pe Facebook.