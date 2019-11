Europarlamentar PSD, ipoteză BOMBĂ: Klaus Iohannis l-a îngropat pe Dan Barna și liderul USR n-a înțeles

Europarlamentarul PSD, Chris Terhes, susține că a discutat cu un sociolog despre alegerile prezidențiale, iar datele arată că imediat după apariția anchetei Rise Project, 12% dintre votanții lui Dan Barna s-au reorientat către Klaus Iohannis. Terhes susține că în acel moment s-a jucat soarta alegerilor prezidențiale, iar cei de la USR vor fi în continuare canibalizați de către cei de la PNL.

”Dezvaluirea despre dosarele penale ale lui Barna au mutat peste 12% de la Barna la Iohannis in cateva zile

M-am intalnit azi cu un sociolog si, printre altele, am vorbit despre rezultatele alegerilor prezidentiale. Din vorba in vorba am ajuns si la Dan Barna, la care eu am spus ca nu e democratic sa fie eliminati prin dosare penale candidati din cursele electorale.

Democratic sau nu, zice, dezvaluirea despre dosarele penale ale lui Barna l-au facut sa piarda in cateva zile peste 12%, care s-au mutat la Iohannis.