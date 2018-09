Europarlamentar PSD, reacție la scrisoarea lui Firea: Din această situație PSD va ieși și mai unit

Europarlamentarul PSD, Gabriela Zoană, a afirmat, în legătură cu scrisoarea deschisă trimisă de Gabriela Firea colegilor social-democrați, că partidul va ieși din această situație și mai unit, deoarece formațiunea a avut mereu maturitatea necesară de a revolza neînțelegerile.

"PSD este un partid puternic și unit. Eu sunt sigură că din această situație PSD va ieși și mai unit, pentru că de fiecare data când au existat probleme, a existat maturitatea necesară ca ele să fie rezolvate. Nu cred că lucrul acesta va destabiliza PSD și nu cred că nu vom avea maturitatea necesară să rezolvăm aceste neînțelegeri. Fiecare poate să-și exprime punctul de vedere", a declarat eurodeputatul PSD, Gabriela Zoană, vineri la Antena 3.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisă membrilor PSD, transmițând în document că nu are un război cu Liviu Dragnea, că nu se pune problema unei alegeri între ea și liderul PSD, precizând totodată că refuză să ia în calcul excluderea din partid.

"Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai PSD, Se încearcă în ultimele zile acreditarea în spațiul public a ideii că în partid are loc un război între Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decât de pierdut. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi încerca să explic de ce. În primul rând, nu se pune problema ca cineva să aleagă între mine și Liviu Dragnea, și asta dintr-un motiv cât se poate de simplu: așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, și o mai spun încă o dată, cu toată responsabilitatea, NU doresc să fiu președintele PSD. Nu îl critic pe președintele partidului pentru a-i lua locul și nici pentru a-l da afară din partid. Comitetul Executiv este cel care se va pronunta prin vot democratic", transmite Gabriela Firea.

Edilul precizează că nu vrea să fie desemnat candidat la alegerile prezidențiale și că refuză să ia în calcul excluderea din PSD. Primarul general al Capitalei reiterează, în scrisoare, că a fost toată viața un om de stânga, că provine dintr-o familie simplă și că s-a obișnuit să obțină prin muncă orice rezultat, motiv pentru care, susține Firea, a rămas fidelă valorilor social-democrației. Gabriela Firea mai susține și că intervenția jandarmilor la miting a fost una legitimă.

Aceasta vrea o nouă abordare în partid, respectiv ca șefii formațiunii "să aibă un dialog permanent cu toți vectorii săi, începând de la miniștri, deputați, senatori, continuând cu primari, președinți de Consilii Județene, consilieri locali și terminând cu președinții de organizații, pentru că numai în acest fel evităm situația actuală în care suntem decuplați de agenda reală a oamenilor".