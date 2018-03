Europarlamentarul Andi Cristea: 'Cristi Preda s-a transformat în cel mai antiroman membru al Parlamentului European'

Europarlamentarul PSD Andi Cristea afirmă că, deşi nu îi face plăcere să-şi critice colegii din Parlamentul European, conduita şi autovictimizarea eurodeputatului Cristian Preda l-au transformat pe acesta într-un veritabil antiromân.

"Nu imi place niciodata sa vorbesc despre colegi din Parlamentul European, e o chestiune care mi se pare de bun simt, caci tine de ideea de colegialitate. Dar unii oameni chiar nu se pot abtine, ca "eleganta" a comunicarii lor raportat la familia politica din care fac parte, si nu ofera practic nimanui de bun simt o alternativa. Domnul Cristian Preda exprima cel mai bine realitatea expresiei "atentie la semnal, nu la zgomot", caci e un profet al zgomotului politic. A intrat cu zgomot de "intelectual basescian" in politica, a iesit cu zgomot de langa cel care l-a promovat, Basescu, si acum traieste politic din zgomotul produs periodic, inclusiv prin initiative rusinoase precum cea legata de articolul 7. Timp in care se tot victimizeaza pentru "Steaua Romaniei", fara calitatile unei stele. Adevarul e simplu: comentariile lui Cristian Preda la adresa Primului Ministru al Romaniei si solicitarea sa in Parlamentul European de a suspenda dreptul de vot al Romaniei in Consiliu arata modul in care a imbatranit urat un om politic care a detinut functii importante, poate prea importante, in statul roman. Decaderea lui Cristi Preda este trista, cel care odata era consilier prezidential sau secretar de stat in Guvernul Romaniei s-a transformat in cel mai antiroman membru al Parlamentului European. Rusine dar si pacat", afirmă Cristea.