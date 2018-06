Europarlamentarul Claudia Ţapardel, demers în PREMIERĂ pentru dezvoltarea Portului Constanţa

Europarlamentarul Claudia Țapardel găzduiește la Parlamentul European Conferința la nivel înalt „Port of Constanţa – multimodal hub for regional development and strategic partner of Danube ports”. Prima ediţie a conferinţei a avut loc ieri, la Bruxelles.

La acest eveniment au participat înalți reprezentanți ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai autorităților publice locale din țara noastră, dar și stakeholderi europeni din domeniul transporturilor și turismului, pentru a discuta despre potențialul economic al Portului Constanța și despreposibilitatea integrării depline a acestuia pe piața unică europeană.

În deschiderea evenimentului, Claudia Țapardel, membră în Comisia pentru Transport și Turism din Parlamentul European, a declarat:

„Portul Constanța oferă, fără îndoială, cea mai mare varietate de facilități în ceea ce privește transportul maritim și cred cu tărie faptul că România poate deveni principala poartă maritimă de intrare în Europa a mărfurilor din Asia de Est și Orientul Mijlociu. Hinterlandul portului Constanța poate fi extins către Europa Centrală cu condiția dezvoltării conexiunilor sale cu transportul rutier și feroviar, dar și a îmbunătățirii condițiilor de navigație pe Dunăre.

În acest sens, în calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, dar și de membru al Comisiei de Transporturi, am întreprins încă de la începutul mandatului meunumeroase eforturi în vederea realizării acestui deziderat. Totodată, am susținut dintotdeauna aderarea rapidă a României la spațiul Schengen și sunt ferm convinsă că realizarea acestui obiectiv va stimuladezvoltarea Portului Constanța,care are un potențial major de a deveni unul dintre cele mai importante porturi din Uniunea Europeană.” a punctat europarlamentarul Claudia Țapardel.

În cadrul ceremoniei de deschidere,Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a punctat proiectele susținute de către Guvernul României pentru dezvoltarea Portului, precum și strânsa colaborare dintre operatori şi administrația locală, și a subliniat faptul că este extrem de important ca autoritățile naționale să pună în valoare capacitatea tehnică a Portului Constanța și să continue să susțină inițiativele care vor contribui la competitivitatea acestuia pe plan global.Totodată, Ministrul Șova a apreciat importanța acestui eveniment și a susținut ideea continuării acestuia și în anii următori.

Mesajul transmis de doamna Comisar European pentru politică regională, Corina Crețu,a reiteratimportanța unei mai bune cooperări interguvernamentalecu statele UE și non-UE, care contribuie la dezvoltarea acestei Strategii.Mai mult decât atât, este extrem de important să menținem angajamentul politic al tuturor statelor implicate. Regiunea Dunării are nevoie de implementarea proiectelor noi de îmbunătățire a infrastructurii rutiere, feroviare, navale și multimodale, iar acest lucru nu se poate realiza fără susținerea instituțiilor europene.

La rândul său, Decebal Făgădău, Primarul municipiului Constanța a vorbit despre importanța crucială a unei bune cooperări cu statele vecine în ceea ce privește navigabilitatea Dunării, în special colaborarea dintre România și Bulgaria. Din perspectiva acestuia, soluția oricărei neînțelegeri pe acest subiect poate fi rezolvată doar prin elaborarea unor proiecte comune și accesarea fondurilor structurale pentru realizarea acestora.

Din partea Parlamentului European, eurodeputațiiInes Ayala Sender și Gesine Meissner, au subliniat importanța pozițieiunicea Portului Constanța și relevanța acesteia pentru asigurarea unui nivel bun de interconectivitate multimodală la nivel european. Pentru aceasta este nevoie de o serie de inițiative și proiecte pe termen lung, care vor maximiza potențialultehnic al acestuia prin extinderea infrastructurii și accesarea fondurilor europene.

Evenimentul de ieri a fost încheiat prin semnarea Memorandului de Înțelegere între Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, șiLevan Akhvlediani, CEO al Anaklia Development Consortium. Acesta a pus temelia unui parteneriat și a unei colaborări eficiente între portul Constanța și portul Anaklia din Georgia. Astfel, s-a pus accent pe importanța dezvoltării traficului între portul Constanța și porturile georgiene, prin revitalizarea conexiunilor directe între România și Georgia.Ținând cont de caracteristicile tehnice, poziționare și potențial, porturile Anaklia și Constanța dețin premisele necesare îndeplinirii tuturor condițiilor de a face parte din inițiativa „One Belt, One Road”.

În încheierea evenimentului, europarlamentarul Claudia Țapardel a reiterat importanța unei astfel de inițiative și a subliniat faptul că la nivel european se vor face eforturi susținute pentru a sprijini navigabilitatea pe Dunăre și dezvoltarea Portului Constanța:

„Mă bucur să constat că inițiativa mea s-a bucurat de o largă susținere în cadrul Comisiei TRAN a Parlamentului European. Aceasta este dovada faptului că astăzi s-au discutat subiecte de importanță majoră atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană.

Mesajul cheie pe care am dorit să îl transmit este că pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse este important ca România să obțină sprijin financiar susținut din partea Comisiei Europene, precum și expertiză tehnică, fără să se confrunte cu o serie de condiționalități injuste impuse de către executivul european. Țara noastră trebuie să se bucure de același tratament care i se cuvine oricărui stat membru cu drepturi depline.” a conchis eurodeputatul.